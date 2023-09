Er zijn veel gegadigden voor de verliezer van het Formule 1-weekend in Japan. Zo was Sergio Perez in zijn Red Bull de opvallendste coureur, met twee doldwaze acties waarbij met name Haas-coureur Kevin Magnussen het moest ontgelden. Toch noemt Viaplay-analist Kees van der Grint in het programma In de Slipstream een andere, opvallende naam: Liam Lawson. "Niet vanwege zijn rijden of wat ook, dat was prima, maar omdat hij geen stoeltje krijgt volgend jaar", begint Van der Grint. Het verraste de 72-jarige voormalig Bridgestone-ingenieur echter niet dat de Nieuw-Zeelandse rijder gepasseerd werd, want hij had al eerder vernomen dat er geen plek voor hem zou zijn. "Mijn informant bleek de waarheid te hebben gesproken", knipoogt de analist.

Het nieuws dat AlphaTauri voor Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo als coureurs voor 2024 kiest moet hard aangekomen zijn bij Lawson. "Dat is echt een verlies voor die jongen", vertelt Van der Grint. "Want nu gaat hij testen en mag hij iedere race aanwezig zijn, met de koptelefoon op. Ik vind dat echt zonde van dit talent." Degene die over de coureurskeuzes gaat bij Red Bull Racing en AlphaTauri is Helmut Marko. De keuze van de 80-jarige Oostenrijker moet het ook bij Van der Grint ontgelden. "Hij gaat er prat op om de talenten te ontdekken. Nou ja, dan vind ik het heel jammer dat hij nu een veteraan wel laat rijden", vertelt de analist, die met 'veteraan' doelt op de 34-jarige Ricciardo.

Ernest Knoors is ook aanwezig bij het programma en oppert een andere reden waarom Marko deze keuze gemaakt heeft. "Denk je dat het misschien iets te maken heeft met dat ze niet zoveel vertrouwen in [Sergio] Perez hebben?", vraagt de voormalig engineer bij onder andere Ferrari zich hardop af. "Want één van de redenen zou kunnen zijn dat ze denken: 'Ja als Perez volgend jaar niet volmaakt bij Red Bull hebben we iemand om door te schuiven'. Dan moeten ze wel iemand hebben om het stoeltje van eventueel Ricciardo op te vullen. Het is misschien een beetje ver gezocht, maar dat zou als enige de motivatie kunnen zijn om zo'n talent [Lawson] te laten ontwikkelen."