Er is de laatste dagen een hoop gezegd en geschreven over de climax van 2024 tot nu toe: het incident tussen Max Verstappen en Norris op de Red Bull Ring. Volgens kamp-McLaren had Verstappen zijn concurrent niet zo veel mogen knijpen, een mening die gedeeld werd door de stewards. Anderen zijn van mening dat Norris genoeg ruimte had om langszij te gaan. Het resulteerde echter in een tien seconden-tijdstraf voor de Nederlander, dat uiteindelijk geen invloed had op zijn finishpositie [P5]. Norris was de grootste verliezer van het incident, aangezien zijn beschadigde MCL38 niet verder kon.

Kees van de Grint, jarenlang actief in de F1 als ingenieur voor bandenfabrikant Bridgestone, denkt er het zijne over. Tijdens een aflevering van de Viaplay-talkshow In de Slipstream vertelt de analist wat hij vindt van de suggestie dat de ‘oude Max Verstappen’ naar boven kwam drijven, verwijzend naar de vroege F1-jaren van de Nederlander waar hij soms op ietwat driftige manier zijn positie verdedigde. “De internationale pers heeft veel kritiek en zegt ‘het is weer de oude Max’”, vertelt van de Grint, die het duidelijk niet eens is met dit statement. “Max is nog steeds dezelfde. Alleen heeft hij dit misschien wel zestig races niet hoeven doen. Hij is een pure racer, maar als hij meters op kop ligt hoeft hij dat niet te doen. Je komt Max niet zomaar voorbij, hij geeft niks cadeau.”

Norris probeerde in Oostenrijk tot drie keer toe diep in te remmen bij bocht 3, maar de Viaplay-analist denkt dat hij wat anders had moeten proberen. “Hij had moeten denken ‘hier gaat het niet lukken’, want die bocht leent zich voor ramwerk. Hij had Verstappen daar beter op het verkeerde been kunnen zetten.” Volgens Van de Grint had de derde DRS-zone dan uitkomst kunnen bieden. “Dan had hij een betere uitgangspositie voor de volgende bocht gehad.”