Na de eerste anderhalve Formule 1-testdag worden voorzichtig de eerste conclusies getrokken. Red Bull Racing en Max Verstappen waren op dag één zowel snel als betrouwbaar en dat zorgde voor complimenten van de concurrentie. Bij Mercedes lijkt het allemaal een stuk minder rooskleurig, want verder dan een elfde tijd kwam George Russell niet. Viaplay-analist Kees van de Grint is dan ook kritisch op de formatie uit Brackley. "Waar ik van geschrokken ben, is dat zij geen progressie gemaakt hebben. Sterker nog, volgens mijn berekeningen zijn ze achteruit gegaan. Dat is schrikbarend", legt de voormalig bandeningenieur van Bridgestone uit in het Viaplay-programma rond de testdagen.

Wat opvalt aan de W15 is dat het porpoising-fenomeen teruggekeerd lijkt. "Dan denk ik, dat is toch treurig", laat Van de Grint in niet mis te verstane woorden weten. "Het is een probleem, want Red Bull 2 (RB F1 Team) boekt een goede progressie. McLaren heeft een goede progressie. Natuurlijk hebben zij verleden jaar ook al een goede progressie gemaakt, maar die zijn echt een stap vooruit gegaan."

Zoals gezegd was het Verstappen die op de woensdag in Bahrein goede resultaten boekte met een compleet nieuw concept. Volgens Van de Grint is dat voor Mercedes ook zorgbarend. "Dan is het natuurlijk heel vervelend als Red Bull c.q. Verstappen dat ook doet en jij gaat iets achteruit. Dan wordt het gat nog groter", vertelt de ervaren technicus. "Daarom wordt vandaag (donderdag) interessant - en natuurlijk morgen (vrijdag) ook. Komen ze dan dichterbij, want voorlopig is Mercedes eigenlijk hopeloos."

Van der Garde: Dit kan toch niet

Ook collega-analist Giedo van der Garde laat zijn mening horen. "Ze hebben bijna twee jaar vastgehouden aan het concept met de zeropods. Vorig jaar zijn ze in het midden van het seizoen iets teruggegaan dat ze normale sidepods hadden. Dit jaar zie je dat ze meer de kant met de filosofie zijn opgegaan van Red Bull, en dat ze nu achteruit zijn gegaan. Dat kan toch niet", spreekt de voormalig F1-coureur. "Zo'n topteam dat jarenlang vooraan staat, kampioenschappen hebben gewonnen, constructeurskampioenschappen gewonnen en dan weer de plank misslaat. Dat kan echt niet."

Van de Grint ziet wel ergens waardoor het misgaat bij Mercedes. "Ze hadden een motor die veruit beter was dan de rest. Maar ze hebben ook sleutelmensen verloren. Ze zitten nu met een groepje en die zijn niet goed genoeg", verklaart de analist. Van der Garde denkt ook dat Hamilton daarom de stap naar Ferrari maakt aan het einde van het seizoen. "Hij denkt vast, ik ga lekker naar Ferrari toe en zoek het maar uit!"