Dat de Red Bull RB19 een snelle bolide is, hebben Max Verstappen en Sergio Perez in de eerste drie races van het seizoen wel aangetoond. Niet alleen over één ronde zonder verkeer, ook in het verkeer kan de Red Bull zich snel een weg naar voren banen, wat Verstappen in Saudi-Arabië bewees. Hij moest daar van de vijftiende plek komen door een probleem met de aandrijfas in de kwalificatie, maar kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Vooral in de DRS-zones kon de Nederlander makkelijk afrekenen met de concurrentie.

Het leidde tot verbazing bij Mercedes-teambaas Toto Wolff, die het verschil in de DRS-zones als 'verbijsterend' omschreef. "Zij hebben met de DRS open een snelheidsvoordeel op de rechte stukken, dat is gewoon verbijsterend", aldus de Oostenrijker. Ook voormalig bandenexpert van Bridgestone, Kees van de Grint, vindt het indrukwekkend wat Red Bull op de rechte stukken heeft gevonden.

Maar of dat doorslaggevend is voor het succes van de RB19? “Alleen daarmee ben je natuurlijk niet zo dominant", zegt Van de Grint in gesprek met Motorsport.com. "De wegligging in bochten, waar je geen DRS hebt, is ook superieur aan de rest. Daar ligt het niet aan, maar het helpt natuurlijk wel. Hoe makkelijk de Red Bulls aan een ander voorbijrijden… Je hebt andere auto’s gezien die in de DRS[-zone] zitten en dan komen ze er nét naast. Maar de Red Bulls rijden er zo makkelijk aan voorbij. Dat is een groot compliment aan het team van Red Bull, dat ze daar ook aan gedacht hebben om ook in die richting te ontwikkelen. Dus petje af daarvoor."

Hoewel Van de Grint onder de indruk is van de DRS-snelheid van Red Bull, benadrukt hij dat hij geen voorstander is van dit hulpmiddel. "Ik ben nooit voorstander van deze kunstmatige ingreep geweest", legt hij uit. "Ik vind dit niks. Racen is iemand achter je houden en de ander moet een gaatje vinden om er voorbij te gaan. Dit heeft niets met racen te maken. Dat kan eigenlijk iedereen, iemand op het rechte stuk voorbijrijden. Ik zou liever geen DRS zien en dan zien hoe Verstappen dat gaatje forceert. Maar dat ligt niet aan Red Bull noch aan Verstappen, dat ligt aan de regelgever. Of een beetje aan de sport, want als je dit soort kunstgrepen nodig hebt, dan is de sport niet helemaal gezond. Als dat reglementair toegestaan is, dan wil je er het beste van maken en dat hebben zij heel duidelijk gedaan."

'Wolff heeft het opgegeven'

Waar Red Bull haar huiswerk dus goed heeft gedaan, geldt dat niet in diezelfde mate voor Mercedes. Het team onder leiding van Toto Wolff heeft geen stap vooruit kunnen zetten en jaagt zo opnieuw op Red Bull. Door de tegenvallende resultaten is de technische afdeling van Mercedes gereorganiseerd, heeft Wolff laten weten. Bovendien werkt het team aan verbeteringen aan de auto, waaronder het eventueel kopiëren van onderdelen van de RB19.

Van de Grint noemt het een 'bijna onmogelijke opgave' voor Mercedes om met een vrijwel nieuwe auto te komen. "Ik vond het mooi dat ze vastgehouden hebben aan hun concept. Daar hadden ze geloof in. Nu denk je dan waarschijnlijk dat het toch niet zo'n goed concept is. Dan denk ik, wat heb je in de winter besproken en geanalyseerd? Want dit is dan toch wel een late conclusie, als je nu moet veranderen en een heel concept wil veranderen. Dat zegt dan toch misschien iets over de mensen die weggegaan zijn."

Van de Grint vermoedt daardoor dat er een soort 'panieksfeer' binnen het team, dat van 2014 tot en met 2020 constructeurskampioen werd, heerst. "Ik denk dat de geluiden meer in de panieksfeer zijn. Dat hoor je ook aan Wolff, die heeft het eigenlijk al opgegeven. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een schijnbeweging want hij hoopt stilletjes dat het ergens goedkomt. Russell was ook redelijk snel, ze hadden de pech dat het daar kapot ging. Het kan daar niet allemaal in harmonie zijn, een beetje chaos en paniek", aldus de voormalig Bridgestone-bandenexpert.

