Van de Grint duidelijk: "Helft van het veld hoort niet in F1"

Tijdens de Formule 1 Grand Prix van China reed Lance Stroll achter de safety car nogal onbeholpen bij de achterkant van Daniel Ricciardo binnen. Stroll was zich van geen kwaad bewust, maar veel volgers van de sport zetten vraagtekens achter de rijderscapaciteiten van de Canadees. Kees van de Grint is in het Viaplay-programma In de Slipstream helder. "Het is nu eenmaal een gegeven dat de helft van het veld, helemaal niet in het veld hoort", vertelt de analist. "Die zijn er vanwege commerciële belangen, of je mag wel zeggen geld. Daar moeten we mee leven."

Stroll is dus volgens Van de Grint slechts een van de coureurs die niet op de grid thuishoort. "Ik heb wel vaker gezegd, ik snap niet dat die nog rijdt of dat die nog rijdt. Er moet ook doorstroming zijn", legt de voormalig Bridgestone-ingenieur uit. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Formule 2-kampioen niet in de Formule 1 komt. Dat wordt tegengehouden."

Een andere rijder die volgens Van de Grint niet helemaal in de sport thuishoort is Zhou Guanyu. "We weten nog niet echt hoe goed hij is, maar die zit er ook in vanwege commerciële belangen", vertelt de ervaren technicus. "Zo kan ik er nog wel een paar noemen, maar dit moeten we accepteren, want zo is het."

Van Buren: "Steek je hand in eigen boezem"

Collega-analist Rudy van Buren is ook aanwezig in de studio en veegt de vloer aan met Stroll. "Kom op. De beste man doet af en toe dingen met een race-auto waarvan je denkt: oké, hij kan snel zijn. Vrijdag [in China] stond hij er gewoon. Je kan van alles zeggen, brandstofniveau, enginemodes, maar hij stond er", begint de coureur nog positief. "Maar de keerzijdes zijn er ook zo duidelijk. De initiële reactie - dat interesseert of eigenlijk irriteert me - als hij achterin rijdt, is van: hij gaat op zijn rem staan. Maar hij zit zelf gewoon de andere kant op te kijken als je de onboard kijkt. Het is een hairpin, er gaat daar altijd een harmonica-effect komen. Hij let gewoon niet op."

De reactie van Stroll na afloop van de crash kan op onbegrip rekenen. "Het verhaal wat er achteraan komt. De feedback van ja: 'hij ging op zijn rem staan'. Dat kan toch niet! Ik zal niet alles citeren - dat stond op genoeg plekken - maar kom op. Steek je hand in eigen boezem, jij rijdt tegen de voorganger aan", aldus een duidelijke Van Buren. "Ook al is er een harmonica-effect, degene die achterop rijdt, is fout."

Video: Het incident tussen Stroll en Ricciardo tijdens de GP van China