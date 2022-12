Max Verstappen kende afgelopen jaar een bijzonder succesvol Formule 1-seizoen. De Nederlander kwam in 15 van de 22 Grands Prix als eerste over de streep, stelde zijn tweede wereldtitel met nog vier races te gaan al veilig en scoorde in totaal 454 punten. Het antwoord op de vraag of dit het beste seizoen van Verstappen tot dusver was, is eigenlijk ook simpel. Kees van de Grint zegt daar het volgende over in een terugblik op 2022 met Motorsport.com. "Ja, dat is waar. Je kan natuurlijk moeilijk zeggen dat het een minder seizoen was dan andere jaren. De man wint meer dan de helft van de races en wordt met dominantie wereldkampioen. Dan is dat het beste jaar dat je je kan wensen. Je kan hooguit zeggen: er had nog iets meer ingezeten."

Verstappen vocht met name in de eerste seizoenshelft geregeld met Charles Leclerc. Bij de Monegask verliep het echter niet vlekkeloos. Terwijl Red Bull Racing de zaken met de RB18 uiteindelijk op orde kreeg, viel Ferrari verder terug met de F1-75. Technisch malheur, tactische missers en fouten van coureurs zorgden ervoor dat de aansluiting met Verstappen en Red Bull wegviel. Wat was volgens Van de Grint het kantelpunt in de strijd om de wereldtitel? "Red Bull had altijd sterke pitstops en een goede strategie. Zij waren eigenlijk te goed voor Ferrari. Ferrari had misschien begin dit jaar de beste auto, maar Red Bull had de beste rijder. Leclerc maakte ook fouten, daarnaast waren er ook nog de strategieën en pitstops. Er was niet één kantelpunt. Iedere race was er wel weer een foutje. Je zag dat ze de grip op het wedstrijdverloop verloren. Dat is een aantal factoren bij elkaar. Zij hadden wel het snelste materiaal gezien het aantal pole-positions."

Max Verstappen en Charles Leclerc knokken in Imola. Foto: Red Bull Content Pool

De beoordeling van Van de Grint

Het Formule 1-seizoen 2022 stond in het teken van het nieuwe technische reglement. Om de races spannender te maken keerde het grondeffect terug en werden de auto's simpeler. Hoewel het aantal inhaalacties omhoog is gegaan ten opzichte van 2021 veranderde er qua spektakel niet gek veel. Welk cijfer geeft de voormalig bandenexpert van Bridgestone het afgelopen jaar? "Een 7. Al ligt het er natuurlijk wel aan. Als je fan bent van Max Verstappen en alleen daarnaar kijkt - ik kijk naar de autosport an sich - dan is het een 10. Max heeft zo gedomineerd, dat ik ook vind dat er eigenlijk niet veel aan was. Er waren een paar races waarin het interessant werd. Maar over het hele jaar was het redelijk voorspelbaar dat Verstappen er met de buit vandoor zou gaan. Vandaar een 7. Het was ook niet slecht. Voor een paar races bleef je wakker. Ik denk dat een 7 een goed cijfer is."

Van de Grint vindt niet dat de nieuwe regelgeving datgene opleverde wat vooraf gehoopt werd. "Ik vind niet dat de nieuwe regels, waar andere mensen zo lovend over zijn, het nou beter gemaakt hebben dan het jaar daarvoor", gaat hij verder. "Uiteindelijk ging het alsnog tussen Verstappen en anderhalve rijder. Dat had niets te maken met de nieuwe reglementen, al kun je wel zeggen dat Mercedes naar achteren is gezet. Maar de spanning zat er eigenlijk niet echt in, vooral door fouten van anderen. En de gevechten in het middenveld hadden we vorig jaar en het jaar daarvoor ook, dus dat heeft het niet verbeterd."

