De Formule 1-toekomst van Sergio Pérez ligt volgens bronnen van Motorsport.com bij Red Bull Racing. Helmut Marko maakte in Monaco bekend dat de kans groot is dat nog voor de Grand Prix van Spanje eind juni de kogel door de kerk is qua tweede rijder bij het team. De Mexicaan heeft de beste papieren. In het Viaplay-programma In de Slipstream verklaart Kees van de Grint dat hij deze keuze wel kan begrijpen. "Waarom niet?", aldus de analist.

De laatste weken vallen de prestaties van Pérez echter tegen. De coureur stond voor de Grand Prix van Imola nog op P2 in het WK, maar amper een week later is hij weggezakt naar de vijfde plek. Charles Leclerc, Lando Norris én Carlos Sainz zijn hem ondertussen voorbijgestreefd. Ook in Monaco kwam er een nulscore achter zijn naam. "Maar daar kon hij niets aan doen. Dit was pure pech voor hem", verklaart Van de Grint. "Waar hij wel wat aan kon doen, was dat hij beter op de grid kon staan."

Volgens Van de Grint heeft Red Bull eigenlijk geen andere keuze, ondanks dat de Oostenrijkse renstal met het aanblijven van Pérez niet het beste rijdersduo heeft. "De anderen hebben dat gewoon beter voor elkaar. Ik zie niet in wie zij nu zouden moeten halen", vervolgt de voormalig bandeningenieur van Bridgestone. Op de naam van Sainz antwoordt hij: "Dat zou een idee zijn."

Allard Kalff is ook aanwezig en hij oppert dat er wel degelijk opties zijn voor Red Bull om een andere coureur in de auto te zetten. "Als je wat opportunistisch bent, dan laat je lekker Liam Lawson [instappen] of zet je Yuki Tsunoda erin", begint de analist. "Maar ze zijn natuurlijk heel conservatief. Pérez schijnt een aanbieding te hebben, die hoeft alleen maar ja te zeggen. Ik ga ervan uit dat hij blijft. Hij schijnt twee jaar te willen, ze geven hem een jaar."

Kalff ziet ook hoe het komt dat Pérez nu zo tegenvalt. "Hij is nu drie, vier tienden langzamer dan [Max] Verstappen en dat is hij zijn hele carrière al. Als hij niet oppast, dan zitten er nu vier auto's tussen", besluit de analist.