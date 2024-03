Keert het tij dan toch tegen Christian Horner bij Red Bull F1?

Na de dubbelzege in de Grand Prix van Saudi-Arabië leek de situatie binnen Red Bull Racing weer redelijk gelijmd. Vrijdag was in interviews van Helmut Marko, Max Verstappen en Jos Verstappen nog duidelijk geworden dat de situatie binnen het team geëscaleerd was, maar met dank aan Red Bull GmbH CEO Oliver Mintzlaff werd een crisis afgewend. De topman corporate projects & investments van de Oostenrijkse firma wist iedereen te overtuigen om de vuile was niet meer buiten te hangen, in ieder geval niet langer extern. "We willen niet voor de hele wereld praten over HR-onderwerpen", vertelde hij enkele reporters voor de start van de race in Jeddah.

Dat bericht had effect, want Marko, Verstappen en Horner hielden zich zaterdag na de race op de vlakte. Ze antwoordden diplomatiek op de vragen die gesteld werden over de interne strijd bij Red Bull. Zo zei Horner onder meer: "Mijn relatie met Helmut is geen probleem. Hij is altijd uitgesproken, maar dat is Helmut." Mintzlaff werd in Jeddah bijgestaan door Franz Watzlawick, CEO beverage business binnen de Red Bull Group. Dat was hoogst ongebruikelijk, want Watzlawick is niet verantwoordelijk voor de F1-activiteiten van Red Bull en ook heeft hij zich niet eerder publiekelijk laten zien bij Formule 1-races.

Uit onderzoek van onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com is echter gebleken dat Watzlawick met een goede reden in Saudi-Arabië was. Hij zou namelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij het vinden van een nette oplossing, die het belang van de Red Bull Group als geheel dient. Daarbij zou hij ook voor verandering kunnen zorgen in de steun van de Thaise mede-eigenaren voor Horner. De teambaas hield zelf echter een ander gevoel over aan de gesprekken in Jeddah: "Oliver steunt me enorm, maar dat geldt ook voor de andere CEO, Franz Watzlawick. Er zijn drie CEO's bij Red Bull en de twee die hier waren, steunden me enorm. Het is goed om te zien dat ze erbij zijn en het team steunen."

Zondag stond er in Dubai een bijeenkomst gepland tussen Watzlawick, Mintzlaff en Chalerm Yoovidhya om te praten over de volgende stappen van Red Bull GmbH in de zaak rond Horner. Een belangrijk agendapunt van die bijeenkomst is uitgelekt: acute zorgen van de Oostenrijkse tak van Red Bull dat verdere samenwerking met Horner negatieve gevolgen kan hebben voor de verkoop van blikjes energiedrank. Dit geldt vooral voor Noord-Amerika, waar men extreem gevoelig is voor zaken als seksuele intimidatie. Het valt niet uit te sluiten dat grote winkelketens als Walmart Red Bull uit het assortiment halen als het schandaal zich verder verspreidt. Dat zou rampzalig zijn voor Red Bull Group, waar de Amerikaanse markt zo belangrijk voor is.

Met dit argument zou Watzlawick nu ook Yoovidhya kunnen overtuigen om te handelen in de situatie rond Horner, iets wat tot dusver is uitgebleven. Maar als het aankomt op harde dollars, "kan het tij keren", stelt een bron die wenst anoniem te blijven. Motorsport-Total.com heeft daarnaast ook vernomen dat de vrouw die Horner heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, naar aanleiding van Horners recente media-uitingen en persconferenties heeft besloten om zelf haar verhaal naar buiten te brengen. Naar verluidt bereidt ze voor volgende week een verklaring voor om haar eigen standpunt naar buiten te brengen als tegengewicht voor Horners uitlatingen, die zij misleidend noemt. Mocht dit gebeuren, dan escaleert de situatie naar het volgende niveau en neemt de druk op Horner en Red Bull aanzienlijk toe.

Gevoelige kwestie

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Horner intern in een lastig parket verkeert na de bijeenkomst in Dubai en benadrukt in gesprek met Motorsport-Total.com: "Ja, ik vind dat Christian Horner moet terugtreden en ik denk dat hij dat ook zal doen. Hij gaat dit niet overleven." Yoovidhya heeft volgens Schumacher geen andere keuze dan zichzelf distantiëren van Horner naar aanleiding van druk van partners als Ford en Honda en potentiële risico's die men loopt bij retailketens als Walmart. "We weten dat Amerika heel gevoelig is voor dergelijke kwesties. Ze stellen niet eens vragen, ze ontslaan meteen mensen als bewezen kan worden dat iemand ongepaste relaties heeft met andere mensen binnen het bedrijf. De wereldwijde baas van McDonald's is daar een goed voorbeeld van", aldus Schumacher.

Daarmee verwijst hij naar McDonald's CEO Steve Easterbrook, die in 2019 werd ontslagen toen hij moest toegeven dat hij seksueel getinte berichten had gestuurd naar een vrouwelijke medewerker als onderdeel van een consensuele relatie. Easterbrook beweerde aanvankelijk dat er geen andere incidenten hadden plaatsgevonden, maar toch nam McDonald's afscheid van hem. Later kreeg het bedrijf informatie dat hij ook met andere werknemers seksuele relaties had. Het voorbeeld van Easterbrook wil niet zeggen dat zijn zaak direct te vergelijken is met die van Horner. Wel demonstreert het hoe gevoelig dergelijke kwesties liggen in de Verenigde Staten en hoe snel dergelijke zaken ook economische gevolgen kunnen hebben. Het vermoeden van onschuld blijft natuurlijk van toepassing op Horner.

Zaterdagavond vertelde Horner na de race in Saudi-Arabië: "We gaan verder." Inmiddels lijkt het niet langer uitgesloten dat die woorden een heel andere betekenis krijgen en dat hij toch zijn baan als teambaas van Red Bull Racing verliest.