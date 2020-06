"Williams had in 2018 bij Honda moeten aankloppen"

Het eens zo machtige Williams rijdt ondanks de dominante Mercedes-motoren al een paar jaar rond als veldvulling en werd een paar weken geleden zelfs in de etalage gezet. De stal van Frank Williams zoekt een investeerder en houdt rekening met een verkoop waarbij regelmatig de namen van de Canadese zakenman Michael Latifi en de Russische miljardair Dmitry Mazepin worden genoemd.

Volgens Chandhok had Williams zich deze beschamende aftocht kunnen besparen als het een paar jaar geleden wat doortastender had opgetreden. “Het is interessant om alle artikelen te lezen over wat Williams beter had kunnen doen. Van het niet laten vertrekken van Adrian Newey [in 1996] tot het beëindigen van de relatie met BMW [in 2005], dat soort dingen. Dat ligt echter al lang achter ons en er zijn twee veel recentere kritische momenten te noemen. Ik heb het uiteraard over een samenwerking met één van de grotere teams of een deal met Honda.”

Williams neemt al sinds 2014 motoren af van Mercedes en had in de afgelopen jaren makkelijk de banden met die stal kunnen aanhalen, maar in plaats daarvan besloot het onafhankelijk te blijven. Racing Point, dat ook Mercedes-krachtbronnen heeft, was minder trots en zocht bij het ontwerpen en bouwen van de RP20 wel toenadering tot het kampioensteam uit Brackley.

Ook het scenario waarin Williams met Honda in zee was gegaan leek reëel. De twee partijen vormden in de jaren tachtig een succesvol koppel en hadden vanaf 2018 – na de overstap van McLaren naar Renault – de banden kunnen aanhalen. Red Bull was Williams echter een stap voor: eerst met Toro Rosso dat al in 2018 van Honda-motoren werd voorzien en toen dat goed bleek te gaan stapte vorig jaar ook Red Bull zelf over op de Japanse krachtbronnen.

Een gemiste kans, vindt Chandhok: “Ik denk dat als ze er [bij Williams] even over nadenken – en ze zullen dit waarschijnlijk nooit hardop zeggen – ze tot de conclusie komen dat ze actiever achter die overeenkomst met Honda aan hadden moeten gaan.”

“Kijk hoe goed dat heeft uitgepakt voor Red Bull”, vervolgt hij. “We waren er allemaal van overtuigd dat het wel goed zou komen met Honda. Je moet met ze meewerken, het is een andere cultuur. Met McLaren werkte het niet, maar Red Bull maakt optimaal gebruik van het potentieel van Honda.”

“Ik weet het", besluit Chandhok. "Achteraf kun je een koe in z’n kont kijken en je kunt je afvragen of een combinatie van Williams en Honda hetzelfde had kunnen bereiken als wat de Japanners nu met Red Bull presteren. Maar Honda had er zeker geld in gestoken om een en ander op te bouwen.”

In plaats daarvan koos Williams dus voor de veiligheid van het contract met Mercedes dat in 2025 afloopt. Het heeft ze de afgelopen twee jaar niet verder gebracht dan twee tiende plaatsen in de eindstand van het WK en de mogelijke ondergang van een historisch team.