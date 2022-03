'Wolff krijgt zware kluif aan onderlinge duel bij Mercedes'

Na drie seizoenen bij Williams mag George Russell dit jaar zijn kunsten vertonen bij het Formule 1-team van Mercedes. De verwachtingen van de 24-jarige coureur uit King's Lynn zijn hooggespannen, vooral na zijn sterke invalbeurt bij Mercedes in de 2020-editie van de Grand Prix van Sakhir, die hij bijna wist te winnen. Sommigen verwachten dat Russell zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton meteen het vuur aan de schenen zal leggen.

"De grootste vraag bij het ingaan van het seizoen is hoe het gevecht tussen Lewis en George zich zal ontvouwen", vertelt voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok tijdens een Zoom-call met drie mediatitels, waaronder Motorsport.com. "We hebben de grootste regelveranderingen in veertig jaar en Ferrari dat op de weg terug is, maar waar ik eerlijk gezegd nog het meest naar uitkijk is het duel tussen Lewis en George. Want ik zie veel overeenkomsten met Lewis en Fernando bij McLaren in 2007. En dat implodeerde toen."

Na twee keer wereldkampioen te zijn geworden met Renault ging Fernando Alonso in 2007 een nieuw avontuur aan bij McLaren, waar hij een Britse debutant als teamgenoot naast zich kreeg. De Spanjaard dacht bij de renstal uit Woking de onbetwiste nummer één te zijn, maar ene Lewis Hamilton stal de show door in zijn eerste jaar meteen voor de titel mee te vechten. De coureur uit Stevenage finishte zijn eerste zeven races op het podium, waarbij er twee keer sprake was van een overwinning. Alonso meende dat het team op de hand van Hamilton was en stak zijn onvrede niet onder stoelen of banken, waardoor de spanningen in het team zeer hoog opliepen. Uiteindelijk werd besloten om na één jaar al uit elkaar te gaan, terwijl er voor drie seizoenen was getekend.

"Ik sprak Toto bij de Mercedes-presentatie op Silverstone en hij is zich erg bewust van hoe dat is geëindigd", vervolgt Chandhok. "Hij wil ook absoluut niet weer een scenario zoals hij eerder met Nico en Lewis had, wat resulteerde in een situatie waarin er feitelijk twee teams binnen één en hetzelfde team opereerden. De sfeer was toen niet bepaald geweldig. Mogelijk dat Toto dit jaar opnieuw hard aan de bak moet om zijn rijders te managen. Dat wordt erg interessant om te zien."

Als een tijger die aan zijn staart is getrokken

Net als bij McLaren in 2007 stapt er dit jaar bij Mercedes een veelgeprezen talent in naast een coureur die al meerdere wereldtitels op zijn naam heeft staan. Chandhok: "George is een jonge gast die hongerig is naar succes. Ik heb met mensen in de fabriek gesproken en die hebben me verteld dat hij daar de hele winter is geweest. Het ene moment zat hij in de simulator en het volgende moment was hij met zijn engineers aan het overleggen. Hij was er de hele tijd, zo gretig is hij om aan het seizoen te beginnen. Hij zal het echter moeten opnemen tegen de coureur die statisch gezien de beste aller tijden is. En ik verwacht dat Lewis na de gebeurtenissen in Abu Dhabi helemaal op scherp staat, als een tijger die aan zijn staart is getrokken. Die zal hongeriger dan ooit zijn. Het wordt fascinerend om de dynamiek tussen die twee te zien."

"Ik verwacht dat George Lewis harder zal pushen dan Valtteri Bottas heeft gedaan. Ik denk dat we daar allemaal wel op rekenen. Maar hoe dit zal eindigen? Ik heb geen idee. Het lastige met George is dat we hem bij Williams niet met een gevestigde naam hebben kunnen vergelijken. Het enige waar we een beetje op kunnen afgaan is dat ene weekend in Bahrein, waar hij mocht invallen voor Lewis en naast Valtteri kwam te rijden. Dat was waar we steeds naar teruggrepen, wanneer ons gevraagd werd naar ons oordeel over waar George ongeveer staat als coureur."

"Het is in elk geval een gouden kans voor hem", ziet de analist van Sky Sports F1, dat ook dit jaar alle races van het F1-seizoen 2022 live uitzendt. "Als hij dit jaar bij Lewis in de buurt kan blijven of als hij hem weet te verslaan, dan zit hij voor de rest van zijn leven geramd. En dat weet hij zelf maar al te goed. Ik sprak onlangs nog met hem en hij investeert echt elke minuut van zijn leven om het maximale uit deze kans te halen."