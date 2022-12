Red Bull Racing domineerde het Formule 1-seizoen 2022, maar kwam afgelopen jaar ook een aantal keer negatief in het nieuws. De renstal overschreed in 2021 het budgetplafond, waar het straffen voor ontving, en kende spanningen in Interlagos. Max Verstappen wilde teamgenoot Sergio Perez niet voorbij laten in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix. Hoewel de Nederlander het niet bevestigt lijkt het er sterk op dat dit een vergeldingsactie was op de bewuste crash van Checo in de Monegaskische kwalificatie, waardoor Verstappen een eventuele pole-position misliep.

Karun Chandok, voormalig Formule 1-coureur en inmiddels al jaren een vaste analist bij Sky Sports, is benieuwd hoeveel schade er in Brazilië precies is aangericht. Want hoewel Verstappen zelf voorafgaand de seizoensafsluiter in Abu Dhabi communiceerde dat alles weer koek en ei was, betwijfelt de Indiër of het in 2023 allemaal vergeten is. "Ik zet even mijn coureurspet op", zegt hij. "Ik weet nog steeds welke coureurs mij blokten in de kwalificaties van 2007. Dat zijn belangrijke momenten. Ik denk dat de aangerichte schade in Brazilië volgend jaar pas zichtbaar wordt, zodra Checo gevraagd wordt om Max te helpen. Dat gaat interessant worden."

Wel is Chandok van mening dat Perez serieus zijn niveau moet verhogen. De Mexicaan werd met ruime cijfers verslagen door de tweevoudig wereldkampioen. Van de zeventien zeges van Red Bull waren er slechts twee afkomstig van Checo, de andere overwinningen haalde Verstappen binnen. "Checo moet echt beter worden", vervolgt de oud-HRT-coureur. "Hij was Max afgelopen jaar slechts drie keer te snel af in de kwalificatie. Dat gebeurde elke keer op stratencircuits, waar ook Monaco een van was. Hij moet verbeteren om in een positie te komen van waaruit hij kan vechten."

Daniel Ricciardo dolblij met terugkeer naar Red Bull. Foto: Red Bull Content Pool

Moet Perez zich zorgen maken?

Red Bull heeft ook Daniel Ricciardo teruggehaald naar Milton Keynes. De Australiër was jarenlang lid van de familie, maar vertrok na 2018 richting Renault en McLaren. Bij dat laatste team kende hij twee teleurstellende seizoenen en inmiddels is hij als derde rijder weer terug op het oude nest. In principe is Ricciardo aangenomen om demonstraties af te werken en tijd in de simulator door te brengen, maar toch is menigeen ook van mening dat Perez zich met het oog op 2024 zorgen moet maken om zijn stoeltje. "Ik ben benieuwd hoe de situatie zich ontvouwt", vervolgt Chandhok. "Daniel reed in 2018 voor het laatst in een Red Bull. De F1-auto's zijn daarna ontzettend veranderd. Het lijkt haast wel een nieuwe klasse. Daarnaast is ook Max veranderd. Hij is nog maar 25 jaar oud en heeft zelfvertrouwen dat maar blijft groeien. Het gevecht tussen Checo en Daniel voor het zitje in 2024 wordt interessant. Ik ben vooral benieuwd hoe ze Daniel gaan evalueren. Ze kunnen hem in de simulator zetten, maar dat is niet te vergelijken met het echte werk. Gaan ze hem misschien een testkans geven? Ik wil wel zien hoe ze de Daniel van vandaag de dag gaan beoordelen."