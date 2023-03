Verstappen pakte in 2022 zijn tweede wereldtitel, maar voorafgaand aan het seizoen waren er te veel variabelen om hem tot topfavoriet te bombarderen. Dat is anno 2023 wel anders. Red Bull heeft een ijzersterke wintertest achter de rug en begint als duidelijke favoriet aan het seizoen. “Dit is volgens mij het eerste jaar dat Max Verstappen echt als uitgesproken favoriet begint aan het seizoen”, zegt Chandhok in The F1 Show van Sky Sports F1. “Vorig jaar was er zoveel onbekend met de invoering van de nieuwe reglementen, hij is nu tweevoudig wereldkampioen en hij was vorig jaar in bloedvorm.”

De Indiër is van mening dat Verstappen na zijn vijftien overwinningen van vorig jaar weer een stap gemaakt heeft. Ook op fysiek vlak staat de Red Bull-rijder een stuk scherper dan een jaar geleden rond deze tijd. Dat zal hem helpen, zeker als de concurrentie blijft tobben. “Hij is volwassen en ervaren. Ik denk dat hij die rol ook aangenomen heeft door als favoriet aan het seizoen te beginnen. Het wordt heel lastig om Red Bull te kloppen.”

Het gevecht achter Red Bull wordt zo mogelijk nog interessanter. Vanzelfsprekend maken Mercedes en Ferrari deel uit van de traditionele top-drie, maar Aston Martin maakte ook een ijzersterke indruk tijdens de F1-test in Bahrein. Het team heeft met Fernando Alonso een absolute toprijder binnengehaald. Ook in de herfst van zijn loopbaan is de man uit Oviedo nog een belangrijke kracht. “Fernando Alonso is net zoveel waard als de auto, we zeggen al jaren dat Fernando de coureur is die je in je auto wilt hebben. Hij is constant, hij is heel waardevol. Hij bewijst zich niet alleen in de cockpit, het is zijn algehele aanwezigheid met het aangeven van een richting qua ontwikkeling en afstelling. Ik denk dat zij een outsider zijn.”