De dagen dat een Formule 1-seizoen uit slechts zestien races bestond, liggen al ver achter ons. Vorig jaar telde de F1-kalender een recordaantal van 23 Grands Prix, wat door het afgelasten van de race in Rusland uiteindelijk 22 werd. Mede door de terugkeer van China en Las Vegas zou F1 in 2023 24 stuks afwerken, maar de race in Shanghai gaat vanwege corona niet door. Het aantal is voor dit jaar vastgesteld op 23, nog steeds eentje meer dan vorig seizoen en weer een nieuw record.

Er is veel kritiek geweest op de hoeveelheid wedstrijden, daarnaast werd in het kader van het milieu ook de onlogische indeling van de kalender eens onder de loep genomen. Een van de mensen die niet blij is met het aantal races, is Karun Chandhok. De Indiër sprak zich er vorig jaar al over uit. "En twaalf maanden later ben ik daar nog meer van overtuigd", zegt de F1-analist tegen Autosport Magazine. "Het aantal mensen dat in de paddock werkt en uitvalt, wordt steeds hoger. Ze zijn 24 weken op pad, inclusief testen. Toch heb je aan de ene kant de old school gasten die zeggen vroeger 35 weken te hebben gereisd en vinden dat mensen niet moeten zeuren. Het gevolg is dat mensen die graag meer tijd willen doorbrengen met familie hun mond houden. Er zijn veel mensen die onder druk staan van hun gezin omdat ze zoveel weg zijn. Ze werken daarom met tegenzin het hele seizoen."

Volgens Chandhok heeft het budgetplafond grote invloed, maar hij heeft een idee. "Het maakt het voor teams lastiger om te rouleren met personeel", vervolgt hij. "Ik vraag me oprecht af of teams en de sport in het algemeen zich niet meer moeten bezighouden met de mentale gezondheid van de werknemers. Geef de teams bijvoorbeeld wat extra geld, specifiek om mensen te rouleren die minstens twintig races doen. Het zou de druk wat kunnen verlichten."

F1 krijgt voet aan de grond in Amerika

Komend seizoen reist de Formule 1 drie keer af naar de Verenigde Staten. In Miami, Austin en nu ook Las Vegas vinden er Grands Prix plaats. De voormalig HRT-coureur ziet dat F1 eindelijk voet aan de grond heeft gekregen in Amerika. Met name Las Vegas is een goede toevoeging. "Je ziet het enthousiasme al toenemen. De race op zaterdag over beroemde de Strip gaat wereldwijd veel aandacht trekken. Miami en Austin zijn beide ontzettend succesvol. Het lijkt erop dat F1 's werelds grootste markt is binnengedrongen." Qatar keert in 2023 weer terug. Vanwege het WK voetbal aldaar werd het circuit in 2022 niet bezocht. Chandhok heeft het Losail International Circuit niet gemist. "Ik vind niet dat deze baan geschikt is voor dit soort races. Het snelle en vloeiende is geschikt voor MotoGP. Het zal ongetwijfeld leuk zijn om op te rijden, maar het is niet geschikt voor inhalen en creëert geen goede races."