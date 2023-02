Vier seizoenen lang zwaaide Mattia Binotto de scepter bij het Formule 1-team van Ferrari. Onder zijn leiding draaide de Scuderia een beroerd jaar in 2020, maar daarna werd de weg omhoog weer gevonden. Zo had de renstal in 2022 de beschikking over misschien wel de snelste bolide van het veld, maar mede door betrouwbaarheidsproblemen en strategische fouten bleef de teller steken op vier overwinningen en de tweede plek in beide kampioenschappen. Dat was voor Binotto niet voldoende om zijn plek te behouden, want na 28 jaar trouwe dienst heeft hij Ferrari deze winter verlaten. Zijn vervanger als teambaas van het oudste F1-team op de grid is Frederic Vasseur, die Alfa Romeo achter zich laat voor een nieuw avontuur.

Ondanks zijn ervaring als F1-teambaas gaat Vasseur een lastige klus tegemoet in Maranello, zo verwacht Karun Chandhok. De Indiër denkt echter ook dat de Fransman het in zich heeft om successen te behalen, net als zijn Franse voorganger Jean Todt. "De teambaas van Ferrari heeft de baan met de meeste druk in de Formule 1", vertelt Chandhok in Autosport Magazine. "Ik ken Fred al een lange tijd, uit de tijd dat hij nog in de GP2 werkte. Hij heeft een behoorlijk onverstoorbaar karakter en dat is precies wat hij nodig heeft voor deze klus. Hij is ook een harde leermeester. Dat alles wijst erop dat hij de nieuwe Todt is – en die beslissing pakte vrij goed uit voor Ferrari."

Daarbij tekent Chandhok aan dat Todt maar liefst zes jaar nodig had om Ferrari naar een wereldtitel te leiden. Die tijd gaat Vasseur waarschijnlijk niet krijgen, getuige de teksten van CEO Benedetto Vigna dat alleen de wereldtitels tellen in 2023. De relatie tussen het bestuur en de nieuwe teambaas gaat dan ook een sleutelrol spelen in de samenwerking. "De verhoudingen tussen Fred, het bestuur en de eigenaren van Ferrari gaan van vitaal belang zijn. Luca di Montezemolo bleek in de jaren 90 een belangrijke buffer te zijn tussen Todt en de eigenaren", weet Chandhok. "Die hoeveelheid bescherming lijkt niet langer te bestaan en dat is een extra uitdaging."

Met het vertrek van Binotto is Ferrari bovendien ook de technisch directeur kwijtgeraakt, want de Italiaan vervulde beide functies. Hoewel er dus een nieuwe teambaas is, zoekt het team nog iemand die de leiding geeft aan de technische afdeling. Chandhok is dan ook benieuwd of Binotto en Vasseur naast elkaar hadden kunnen werken. "Dat had dan op dezelfde manier kunnen gebeuren als bij Ross Brawn en Todt, die nauw samenwerkten om Ferrari uit het slop te trekken", verklaart hij. "Vasseur is een slimme vent met veel verstand van racen, maar hij is nieuw in Maranello. Ferrari is een uniek team, gevestigd buiten de autosportvallei in Groot-Brittannië. Het had nuttig kunnen zijn om iemand als Binotto, die veel kennis heeft van de diepgewortelde cultuur binnen het team, ernaast te hebben."