Chandhok: Verstappen racet tegen Hamilton anders dan tegen generatiegenoten

Het Formule 1-seizoen 2022 kan de geschiedenisboeken in als een historisch jaar voor zowel Max Verstappen als ook Red Bull Racing. Beide wereldtitels zijn zoals bekend naar Milton Keynes gegaan, waarbij Verstappen het record van meeste overwinningen per seizoen scherper heeft gesteld. De dominantie staat in contrast met 2021, toen de uitkomst tot in de slotronde nog niet vaststond.

De analisten van Sky Sports zijn het erover eens dat Verstappen als individu nog een stap heeft gezet in 2022 met die eerste wereldtitel op zak, hetgeen de Nederlander zelf overigens ook stelt. Volgens Karun Chandhok speelt het ook een rol dat de tegenstander ditmaal niet naar de naam van Lewis Hamilton luisterde. "Lewis was jarenlang de koning en natuurlijk dé man van zijn generatie. Max had waarschijnlijk het gevoel dat hij zich tegen hem meer moest laten gelden om hem van de troon te stoten", aldus Chandhok tijdens de jaarterugblik van Sky Sports F1. "Charles Leclerc, George Russell en Carlos Sainz ziet hij als generatiegenoten en daardoor racet hij waarschijnlijk iets anders tegen hen." Het speelt volgens de voormalig F1-coureur ook mee dat deze generatiegenoten vanuit de karting al gewend zijn om tegen elkaar te rijden, hetgeen op het scherpst van de snede helpt.

Volgend jaar een spannende strijd binnen Mercedes?

Waar Verstappen de man van het voorbije racejaar is gebleken, vertolkte Hamilton een bijrol. Het heeft natuurlijk met de porpoisingproblemen van Mercedes te maken, al was het volgens Chandhok ook deels een mentale kwestie - zeker in vergelijking met zijn jonge teamgenoot. "Ik ben er echt zeker van dat de motivatie er begin dit jaar niet was bij Lewis. En ik kan het nog begrijpen ook. Zijn situatie deed me een beetje denken aan Ayrton Senna in 1993. Een coureur die gewend is de nummer 1 van zijn generatie te zijn, maar bij de eerste race aankomt en denkt 'Oh God, ik kan me in deze auto alleen maar op de derde rij van de grid kwalificeren.' Toen we in Barcelona aankwamen, veranderde dat stukje bij beetje en ging Lewis het gevecht weer aan."

Daar staat tegenover dat Russell een uitstekende indruk heeft achtergelaten op Chandhok in zijn eerste seizoen voor Mercedes. "Begin dit jaar zag het er heel goed uit voor Russell, hij wist Lewis zelfs regelmatig te verslaan in de kwalificatie. Daarna kwam de wake-up call voor Lewis en kwam voor George juist een periode waarin hij hem niet meer voor kon blijven. 'Ik heb het beest in hem losgemaakt' moet Russell toen even gedacht hebben. Maar George verdient credits voor de manier waarop hij eind dit jaar is teruggekomen, met de overwinning in Brazilië natuurlijk als hoogtepunt. Het wordt fascinerend om te zien hoe het volgend jaar met die twee gaat binnen Mercedes."