Chandhok: "Aston Martin kan McLaren en Alpine voorbij in F1 2023"

Ondanks de invoering van nieuwe technische reglementen was het beeld aan het front grotendeels ongewijzigd in 2022. Met Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes aan het front reden de drie topteams nog altijd vooraan. Daarachter ging de strijd om de eerste posities achter de topteams - ook niet voor het eerst in de afgelopen jaren - tussen Alpine en McLaren. Ondanks gebrekkige betrouwbaarheid wist Alpine die strijd in zijn voordeel te beslechten en vierde te worden bij de constructeurs. Het is nog afwachten hoe de verhoudingen in 2023 zijn, maar voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok denkt dat Alpine en McLaren moeten vrezen voor hun plek als best of the rest.

"Naar mijn mening is Aston Martin het team in de middenmoot waar we op moeten letten", vertelt Chandhok aan Autosport Magazine in zijn vooruitblik op het F1-seizoen 2023. Eigenlijk verwachtte de Indiër in 2022 al veel meer van het team dan wat zij uiteindelijk hebben laten zien. "Ze begonnen het jaar met een concept en slaagden er controversieel genoeg in om vroeg in het seizoen naar het 'Red Bull-concept' te wisselen. Dat is geen kleine klus. Lawrence Stroll en Martin Whitmarsh hebben de afgelopen twee jaar agressief gerekruteerd en van die uitbreiding zouden ze dit jaar de vruchten moeten plukken. Tegen het einde van vorig seizoen leken ze redelijke stappen voorwaarts te zetten qua snelheid, dus zij kunnen een echte bedreiging zijn om voorbij Alpine en McLaren te springen."

Vuurwerk als Aston Martin niet levert in 2023?

Afgelopen jaar moest Aston Martin het doen met de zevende plek bij de constructeurs. Met Sebastian Vettel en Lance Stroll als coureurs eindigde het in Silverstone gevestigde team qua punten gelijk met nummer zes Alfa Romeo, dat op basis van het beste raceresultaat voorrang kreeg in de eindstand. Voor Vettel was het meteen zijn laatste kunststukje, want hij is inmiddels met F1-pensioen. Stroll is wel aangebleven en heeft in Fernando Alonso opnieuw een meervoudig wereldkampioen aan zijn zijde. Chandhok kijkt uit naar wat die combinatie te bieden heeft. "De dynamiek tussen Alonso en de Strolls wordt intrigerend", stelt hij, om daarna duidelijk te maken dat Alonso een man met twee gezichten is.

"Enerzijds heeft hij heel duidelijke en eenvoudige doelstellingen. Hij houdt ervan om iedere dag in een competitieve strijd te zitten. Geef hem de tools en de steun en hij levert op iedere apex van iedere bocht", vervolgt Chandhok. Hij vindt dat er maar weinig coureurs zijn met het 'racebrein' van Alonso. "Zijn bewustzijn van wat er gaat gebeuren in een race is ongelofelijk. Hij denkt niet alleen aan de strategie, maar hij vertelt het team ook wat de vijf auto's om hem heen qua strategie gaan doen! Maar aan de andere kant is hij een zeer complex karakter die graag controle heeft over situaties. De contractuele strijd met Alpine van vorig jaar is het perfecte voorbeeld van hoe hij de controle nam over de rijdersmarkt in de middenmoot en hoe hij iedereen voor de gek hield met de zomerstop in aantocht. Fernando gaat een team hard, omdat hij snelheid en perfectie wil zien. Als team is Aston Martin een outsider om de strijd in de middenmoot aan te voeren. Als er niet geleverd wordt, dan kunnen we vuurwerk verwachten."