Sinds dit seizoen gaat Sauber officieel door het leven als Stake F1 Team KICK Sauber. Met het eerste woordje van de naam heeft de Kansspelautoriteit een probleem. Het betreft namelijk een bedrijf uit de gokindustrie en in Nederland is daar een vergunning voor nodig. Stake beschikt niet over die betreffende vergunning, waardoor het in Nederland niet legaal mag opereren of reclame mag maken. De overheidsinstantie roept dan ook Sauber en de organisatie van de Grand Prix van Nederland met klem op om komend weekend geen gebruik te maken van Stake als titelsponsor.

De Kansspelautoriteit vindt het belangrijk dat Sauber de titelsponsor achterwege laat vanwege de jonge doelgroep die de GP bedient. De autoriteit spreekt van een 'kwetsbare doelgroep' en noemt het onwenselijk dat tijdens een evenement met het bereik en de omvang van de Nederlandse Grand Prix reclame maakt voor illegale goksites. Een verbod opleggen is echter geen mogelijkheid, maar de autoriteit laat in een statement op hun site weten gesommeerd te hebben de naam 'Stake' komend weekend niet te gebruiken.

Stake heeft zoals gezegd geen vergunning om in Nederland mogelijkheden tot gokken aan te bieden en moet zelfs de Nederlandse consument zoveel mogelijk weren van het eigen platform. Zo zijn er geoblockers ingesteld zodat men vanaf een Nederlands IP-adres de site niet kan bereiken. Toch heeft de Kansspelautoriteit geconstateerd dat er een aantal Nederlandse spelers actief is op het platform.

Vorig jaar strijd om sponsor McLaren

Het is niet de eerste keer dat er gedoe is om een F1-sponsor in Zandvoort. Vorig seizoen werd McLaren gesponsord door een bedrijf in snus, een soort zakje met nicotine erin. De overheid kon ook toen geen verbod opleggen, omdat het goedje niet onder de Tabaks- maar onder de Warenwet valt. McLaren luisterde wel enigszins en zette op de sidepods een anagram van de sponsor.