In 2021 maakte Mick Schumacher zijn F1-debuut, al was het avontuur in de koningsklasse van korte duur. Haas F1 zette hem na het seizoen 2022 aan de kant ten faveure van de meer ervaren Nico Hülkenberg. Schumacher moest in 2023 vanaf de zijlijn toekijken, al raakte hij wel betrokken bij Mercedes F1 als test- en reservecoureur. Ook dit jaar was er nog geen plek voor de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher. De 25-jarige coureur heeft er in het World Endurance Championship nog wel een zitje bij Alpine aan toegevoegd en hoopte op die manier betrokken te blijven in de F1-wereld - en wellicht een F1-zitje te bemachtigen.

Nu Alpine al bevestigd heeft dat Pierre Gasly en Jack Doohan de line-up vormen voor 2025 en Mercedes zijn junior Andrea Kimi Antonelli de kans geeft, zijn de kansen flink geslonken voor Schumacher. Of hij nu al weet wat zijn plannen voor 2025 worden? "Ik weet het echt niet. Als ik het wist, zou ik het zeggen", aldus Schumacher, die eerder dit jaar in gesprek met Motorsport.com al liet doorschemeren dat een langer verblijf in het WEC niet per se zijn voorkeur geniet. "Op dit moment is er niets dat me hetzelfde gevoel geeft als de Formule 1", benadrukt hij.

Schumachers naam werd dit jaar vaker genoemd in de geruchtenmolen van de Formule 1. Zo werd hij gelinkt aan het Alpine F1-zitje, maar had ook Williams tot de opties kunnen behoren. Ook dat team heeft zijn line-up bekendgemaakt, waardoor voor nu enkel nog Sauber/Audi een optie zou zijn voor Schumacher. Mocht het er ook daar niet van komen, pas dan zal de Duitser verder kijken naar andere opties binnen de autosport. "Ik denk dat er altijd een mogelijkheid is om ergens anders in de autosport te rijden", stelt hij. "Er zal altijd een open deur zijn, hopelijk ergens voor mij. Ik zal plan B [WEC] aanpakken zodra ik weet hoe plan A eruitziet."