Het nieuws van het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing kwam voor velen niet als een verrassing. De ontwerper speelde al langer met het idee om na negentien jaar de deur bij de formatie uit Milton Keynes achter zich dicht te trekken en op woensdag ging de kogel door de kerk. In gesprek met Sky Germany vertelt Ralf Schumacher dat dit wel eens de druppel kan zijn waarna Max Verstappen besluit om bij zijn werkgever te vertrekken "Ik denk ook dat hij andere mogelijkheden heeft. In de paddock hoor je er al verhalen over dat hij met anderen spreekt. De vraag is of het komend jaar of dat jaar erna al gebeurt, maar voor mij staat vast dat hij wil vertrekken", aldus de Duitser.

Naast Newey en Verstappen voorspelt de meervoudig Grand Prix-winnaar dat nog meer topmensen het schip gaan verlaten. "Er gaan engineers vertrekken die samen met Adrian Newey ergens ander heen willen", aldus Schumacher. De sfeer binnen Red Bull ligt volgens de 48-jarige ex-coureur aan de rondslag van de leegloop. "De teamspirit is niet meer zoals Dietrich Mateschitz had gewild. Wat er nu gebeurt is echt jammer en verdrietig. Het is erg teleurstellend dat het nu uit elkaar valt vanwege mensen die van Didi Mateschitz de kans hebben gekregen, terwijl het in de kern slechts werknemers zijn. Het is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor."

Eerder deze week vertelde Schumacher al dat hij denkt dat het vertrek van Newey het begin van het einde van Red Bull zou worden. Woensdag geeft hij verdere uitleg bij wat hij daarmee bedoelde. "Christian Horner heeft het idee dat hij al die mensen niet om zich heen nodig heeft. Hij gaat ervan uit dat hij beter weer hoe Formule 1 of een team werkt", aldus de duidelijk analist. "Hij heeft ook nog de steun vanuit Thailand en zij hebben de meerderheid van de aandelen. Daarom is de situatie nu zo."