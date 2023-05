Sergio Michel Checo Pérez Mendoza rijdt sinds 2011 in de Formule 1 en is inmiddels met alweer zijn dertiende seizoen bezig. De Mexicaan begon bij Sauber, ging via McLaren naar Force India en Racing Point en kwam uiteindelijk terecht bij Red Bull Racing. Tot aan 2020 bracht hij maar liefst acht keer een bezoek aan het podium, maar over een écht snelle auto beschikte Checo nooit. Even leek het erop dat zijn loopbaan in de koningsklasse ook na 2020 zou eindigen, maar niets bleek minder waar.

Zijn eerste overwinning aan het einde van dat F1-seizoen leverde hem een contract op bij Red Bull Racing. Perez ging plots van een middenmoter naar een topteam. Zijn tweede overwinning, en eerste in dienst van Red Bull, kwam in 2021 op het stratencircuit van Baku. Hier werd de straatvechter Perez geboren. Een jaar later herhaalde hij dit kunstje namelijk in de straten van Monaco en Singapore, en onlangs deed hij het in Saudi-Arabië en opnieuw in Azerbeidzjan.

De 33-jarige coureur reist daarom met een bak vol zelfvertrouwen af naar het Miami International Autodrome, opnieuw een stratencircuit. Hij staat slechts zes punten achter Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Hoewel het al eerder mogelijk was, heeft Checo in de Verenigde Staten een serieuze kans om voor het eerst in zijn loopbaan aan de leiding te gaan van het kampioenschap. Mocht Perez winnen dan gaat hij hoe dan ook naar de eerste plek in de tussenstand.

Slechts één Mexicaan kreeg dat in het verleden eerder voor elkaar: Pedro Rodríquez, één van de twee broertjes waar het F1-circuit in Mexico-Stad naar vernoemd is. Hij won in 1967 de openingsrace van het F1-seizoen in Zuid-Afrika, daarna prijkte er nooit meer een Mexicaan bovenaan. Perez is de eerste die Mexico weer trots kan maken en een serieus titelgevecht op tafel kan leggen.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Miami, wie de snelste ronde rijdt tijdens de race en wie de snelste pitstop klokt.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+