Kan Perez Verstappen verslaan? "Ik denk het niet", aldus Hakkinen

Sergio Perez kan zichtbaar beter uit de voeten met de RB18 dan met de RB16B van vorig F1-seizoen. De Mexicaan scoorde eerder dit jaar in Saudi-Arabië pole-position en won de Grand Prix van Monaco. Het heeft ervoor gezorgd dat hij tweede staat in de WK-stand, achter teamgenoot Max Verstappen. Oud-wereldkampioen Mika Hakkinen denkt echter niet dat de Mexicaan Verstappen voorbij gaat. De Fin stelt dat Perez niet constant genoeg presteert, maar dat hij het Verstappen wel lastig gaat maken.

"Ik denk niet dat hij dat kan", antwoordt Hakkinen op de vraag van Unibet of Perez Verstappen kan uitdagen voor de titel. "Perez is een sterke coureur die goede resultaten kan boeken. De nieuwe wagen past ook duidelijk beter bij hem. De auto is zwaarder en groter. De achterkant is veel rustiger bij het remmen. Hij kan de wagen dus mooier naar de bochten laten gaan. Max aan de andere kant is zo getalenteerd, hij kan ook heel goed met de bochten omgaan. Maar uiteindelijk is Perez niet constant genoeg. Als je dat in de langere runs niet bent, word je geen wereldkampioen. Maar Perez gaat Max het wel moeilijk maken als het om F1-overwinningen gaat. Het is voor hem gewoon zaak dat hij elke race het maximale geeft en dat is iets wat hij nu niet doet."

Elk Formule 1-seizoen wordt weer gesproken over de rolverdeling bij de topteams. Zo gaf Ferrari de voorkeur aan Michael Schumacher ten opzichte van Rubens Barrichello en kreeg Mika Hakkinen bij McLaren de nummer 1-status ten faveure van David Coulthard. De Fin vindt de rolverdeling bij Red Bull Racing dit jaar nog niet helemaal duidelijk. "Ik denk niet dat Max de duidelijke nummer één is", gaat hij verder. "Dit was eerder misschien wel zo. De nieuwe wagen past goed bij Perez en dat houdt wat mij betreft in dat dit niet meer zo helder is. Maar Max haalt er wel meer uit wanneer het lastiger wordt. Intern wordt hij als nummer één gezien, maar van de buitenkant is het niet meer zo vanzelfsprekend."

