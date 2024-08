Sergio Pérez zit ook na de zomerstop nog in de RB20 als teamgenoot van Max Verstappen, al kent hij bepaald geen makkelijk seizoen. Waar de Mexicaan vorig jaar nog als tweede wist te eindigen in het wereldkampioenschap, bezet hij momenteel de zevende plek. De achterstand op Verstappen bedraagt 146 punten na veertien Grands Prix. Het heeft er deels mee te maken dat de concurrentie een stuk dichterbij is gekomen. Waar Pérez vorig jaar met een vergelijkbare achterstand in kwalificaties nog tweede of derde kon worden, is het in het compacte veld van dit jaar al een uitdaging om Q3 te halen.

Des te lastiger de auto, des te groter het gat

Een tweede factor is dat de RB20 zoals Verstappen aangaf een verraderlijke auto is. De Nederlander stelt dat Red Bull niet alleen pure snelheid tekortkomt, maar dat de auto qua balans eveneens lastig is. Een theorie die in de paddock al langer rondzingt, is dat Pérez best aardig in de buurt kan blijven als de Red Bull-auto relatief comfortabel is om in te rijden, maar dat het gat groter wordt naarmate de auto lastiger wordt. Verstappen kan daar nog wel mee overweg en er het maximale uithalen, Pérez geeft dan meer toe. Bovendien is een foutje en daardoor een crash met zo'n verraderlijke auto nooit ver weg, zoals dit jaar ook al is gebleken. "Daar kan het wel aan worden gelinkt, ja. Het kan een deel van het verhaal zijn, dat is correct", reageert technisch directeur Pierre Waché als het onderwerp met Motorsport.com ter sprake komt.

Red Bull probeert de auto derhalve iets makkelijker te besturen te maken, hetgeen ook één van de ideeën achter het updatepakket in Hongarije was. Verstappen merkte in Boedapest echter geen verschil. Gevraagd waar Pérez dit jaar precies meer mee worstelt dan vorig jaar, vervolgt Waché: "We zien wel bepaalde tendensen, maar het is moeilijk om daar de vinger achter te krijgen, aangezien hij vorig jaar soms ook al worstelde. Het is lastig te vinden. We proberen de auto natuurlijk zo goed mogelijk na te bootsen in simulaties, maar dat betekent nog niet dat die exact overeenkomen met wat de auto in het echt in allerlei omstandigheden doet. Bovendien is de interactie met de banden lastig te simuleren, ook al doen we enorm ons best. Die elementen nog verder verbeteren, dat is een deel van ons proces."

Auto wordt niet ontwikkeld voor een specifieke rijstijl

Specifieke aanpassingen aan de auto om Pérez te helpen, zijn echter lastig. Zo wil het technisch team van Red Bull enerzijds de snelst mogelijke auto ontwerpen, maar moet het anderzijds een auto zijn waar de coureurs qua balans mee uit de voeten kunnen. "Dat is heel lastig, ja. Wat je eigenlijk wilt, is de snelste auto, maar dan wel op een manier dat die kan worden gebruikt door beide coureurs. Dat is het doel", legt Waché uit. "Als we de auto sneller maken op een manier dat Checo die goed kan gebruiken, dan betekent het eigenlijk dat beide coureurs er het maximale uit kunnen halen. Zelfs als de voorkeuren iets anders zijn, dan nog blijft wat ze nodig hebben van de auto in de basis wel hetzelfde."

Waché ontkent daarbij dat de auto voor één specifieke rijstijl wordt ontwikkeld. Volgens hem moet er een belangrijk onderscheid worden gemaakt tussen de auto-ontwikkeling en de afstelling ervan. "Natuurlijk heb je verschillende rijstijlen, maar daar gebruiken we de ontwikkeling van de auto niet voor. Daar gebruiken we de afstelling voor." Een interessant aspect van dit reglement is echter dat het vinden van downforce en dus extra snelheid in theorie, de auto in de praktijk soms lastiger kan maken. Het is een probleem waar meerdere teams - inclusief Ferrari en Mercedes - al tegenaan zijn gelopen. "Soms maak je de auto sneller, terwijl de coureur zich er oncomfortabel mee voelt. Aan de andere kant is het niet zo dat we niet de maximale potentie uit de auto halen als die niet lastig is om in te rijden." Het gaat bij bij Red Bull om beide dingen: pure snelheid vinden en tegelijkertijd een geschikte balans vinden, zodat beide coureurs ermee overweg kunnen. Dat is echter één van de lastigste legpuzzels onder dit reglement.