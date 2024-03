Kan Red Bull alle F1-races van 2024 winnen? Wolff: "Helaas wel"

De testdagen en de vrije trainingen boden Mercedes nog hoop, want er was een duidelijke stap vooruit te voelen voor Lewis Hamilton en George Russell. In de kwalificatie kreeg het echter, net als de andere teams achter Red Bull, de deksel op de neus. Max Verstappen veroverde de pole-position en was in de race dusdanig sterk dat hij een halve seconde tot een seconde kon wegrijden van de concurrentie om na 57 ronden zijn 55ste F1-zege te pakken, zijn achtste op rij. Bij Mercedes weet teambaas Toto Wolff dus al hoe laat het is. "Max zit niet in een andere klasse, maar in een ander sterrenstelsel", maakt Wolff zijn bewondering voor de verrichtingen van de Red Bull-coureur duidelijk. "Het is een buitengewone prestatie."

De Oostenrijker ziet het seizoen wat somber in na de Grand Prix van Bahrein. Gevraagd of Red Bull in deze vorm in staat is om alle 24 races van het seizoen 2024 te winnen, antwoordt Wolff: "Helaas wel, ja. Je moet gewoon erkennen dat zijn prestatieniveau echt heel sterk is", doelt hij op Verstappen, die uiteindelijk met een voorsprong van 22 seconden op Sergio Pérez over de streep kwam. Russell, die vijfde werd in Sakhir, kwam 46 seconden na Verstappen over de finish.

Bij Red Bull Racing waken ze voor te vroege conclusies en wil men nog niet denken aan een beter seizoen dan 2023. Dat leek al haast niet te overtreffen, aangezien 21 van de 22 races gewonnen werden door de Oostenrijkse renstal en Verstappen vele records verbrak. Teambaas Christian Horner benadrukte dat het Bahrain International Circuit in die zin een 'one-off' is vanwege het ruwe asfalt, waardoor bandenmanagement een cruciale rol speelde. "We zagen zeer lage temperaturen, volgende week zijn we op een stratencircuit met veel hogere temperaturen", zei Horner na de Grand Prix van Bahrein. "We moeten de eerste drie, vier of vijf races afwachten voordat je een echt patroon ziet. En wat wij bij de testdagen zagen, was dat het veld naar elkaar toe was gekropen. Je kunt niet te veel conclusies trekken na deze ene race. We hadden een extra set van de zachte band in de race, dat verstoort die laatste stint ook. Het verbaast ons dat anderen dat niet deden."

"Het was een geweldige prestatie van Max, een geweldige prestatie van Checo en een perfecte start van het seizoen", aldus de Brit, die verwacht dat het veld de komende races dichter bij elkaar zal zitten. "Ik zit al te lang in deze business om te veel conclusies te trekken na één race. Het is een lang seizoen met veel verschillende locaties, uitdagingen en omstandigheden."

Video: F1-update over de GP van Bahrein, met aandacht voor Mercedes en de vraag of Red Bull alles kan winnen