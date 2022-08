Kort na de Grand Prix van Hongarije is er een nieuwe rel ontstaan in de Formule 1-wereld. Het balletje ging rollen nadat Fernando Alonso verrassend bekendmaakte vanaf 2023 voor Aston Martin te rijden. Voor Alpine leek het een formaliteit om junior Oscar Piastri te promoveren, maar die liet op zijn beurt weten volgend F1-seizoen niet voor het Franse merk in actie te komen. Naar verluidt heeft de jonge Australiër samen met manager Mark Webber een deal gesloten met McLaren om Daniel Ricciardo te vervangen. Hoewel Alpine volhoudt dat Piastri contractueel nergens heen kan, gaf teambaas Otmar Szafnauer onlangs wel toe dat Alpine al naar andere coureurs kijkt.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Ricciardo wellicht terugkeert naar Enstone, maar ook de naam van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly wordt genoemd. De jonge Fransman heeft tot eind 2023 een contract met zijn huidige werkgever. De ambitie van Gasly is duidelijk: terug naar een topteam. De man uit Rouen reed in 2019 al een half seizoen voor Red Bull Racing, maar werd door tegenvallende prestaties vervangen door Alexander Albon. Gasly heeft al vaak laten weten te willen terugkeren naar dat team, maar dat is door het contract van Sergio Perez tot eind 2024 in ieder geval niet mogelijk.

Bij Alpine is er nu de mogelijkheid om naar een groter team te verhuizen en de geruchten over een overstap van Gasly naar dat team kwamen al snel op gang. Zo werd er gesproken over een clausule in het contract van de Fransman, waardoor hij zou kunnen vertrekken naar een team dat hoger staat in de rangschikking. Red Bull-adviseur Helmut Marko verwijst deze geruchten echter naar het rijk der fabelen. "Gasly heeft geen clausule, niet voor de zomerstop en die zal er ook na de zomerstop niet zijn", stelt de Oostenrijker duidelijk tegenover Sport1.

Franz Tost valt Marko bij: "Het heeft voor Red Bull geen zin om Pierre te laten gaan", aldus de teambaas bij AlphaTauri. "Als er nu een Red Bull-coureur wegvalt, dan is er op Gasly na geen geschikte coureur die het kan overnemen. Pierre is erg getalenteerd. Hij denkt goed over alles na en is erg gefocust. Met de juiste auto kan hij in de voorhoede strijden. Het is onze taak om die hem te geven."

Video: Motorsport.com gaat in op de gebeurtenissen rondom Alpine