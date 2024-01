Kan nieuwste F1-teambaas bij Haas voor McLaren-achtige ommekeer zorgen?

Woensdag maakte Haas F1 Team bekend dat teambaas Guenther Steiner plaats moet maken voor de ervaren engineer Ayao Komatsu. De Japanner was tot voor kort engineeringdirecteur van het team, nadat hij daarvoor op de pitmuur plaatsnam voor BAR en Renault/Lotus. Sinds het F1-debuut van Haas in 2016 werkt Komatsu voor de Amerikaanse formatie. Met zijn benoeming tot teambaas volgt de renstal het voorbeeld van diverse andere teams door een engineer als eindverantwoordelijke aan te wijzen. Het beste voorbeeld daarvan is McLaren, dat onder leiding van Andrea Stella in 2023 een geweldige ommekeer liet zien na een matige seizoensstart.

In de verklaring van Haas over de wisseling van de wacht ging het team vooral in op de achtergrond van Komatsu als engineer. Daarmee slaat de renstal een belangrijke nieuwe weg in. "Door Ayao Komatsu tot teambaas te benoemen, hebben we engineering fundamenteel in de kern van het management zitten", zei eigenaar Gene Haas. De gedachtegang van de Amerikaanse ondernemer is duidelijk: in het huidige F1-tijdperk met het budgetplafond en gecompliceerde grondeffectauto's is het maximaliseren van wat je hebt van cruciaal belang om vooruit te komen. Naar verluidt was Steiner het op dit vlak niet eens met Haas, in tegenstelling tot anderen - waaronder ook Komatsu.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Steiner vond dat er meer investeringen nodig waren om vooruitgang te boeken met Haas, terwijl de eigenaar juist dacht dat alles al in huis was om te kunnen leveren en dat er alleen iemand nodig was die het samen liet komen. "We moeten efficiënt zijn met de bronnen die we hebben, maar het verbeteren van onze mogelijkheden qua ontwerpen en engineering is van cruciaal belang voor ons succes als team", zei Haas. "Ik kijk ernaar uit om met Ayao te werken en er fundamenteel voor te zorgen dat we onze potentie maximaliseren - dit reflecteert echt mijn verlangen om goed deel te nemen aan F1."

Vanuit het oogpunt van Haas heeft het duidelijke voordelen om een engineer als teambaas aan te stellen. De afgelopen jaren hebben andere teams dezelfde conclusie getrokken, nadat het daarvoor gebruikelijk was dat iemand uit het bedrijfsleven aan het roer kwam te staan. McLaren koos dus voor Stella, terwijl Williams voor topstrateeg James Vowles koos. In de afgelopen twaalf maanden werd motorbaas Bruno Famin de (tijdelijke) eindverantwoordelijke bij Alpine, terwijl Red Bull voor Laurent Mekies koos om leiding te geven aan AlphaTauri. De nieuwe generatie teambazen komt dus niet uit de directiekamer, maar vanaf de pitmuur.

Foto: Steven Tee / Motorsport Images James Vowles, Team Principal, Williams Racing, on the pit wall

Stella is een voorbeeld dat zo'n transitie uitstekend kan verlopen, maar dat betekent niet dat het noodzakelijk is om een engineer aan de top te hebben om succesvol te zijn in F1. Zo stelde Mercedes-baas Toto Wolff vorig jaar dat Vowles niet door zijn ervaring in de garage een goede keuze was voor Williams, maar juist vanwege zijn kennis over de eveneens belangrijke commerciële en politieke aspecten. "Je moet commercieel begrip en politieke perspectieven hebben, maar je moet niet in de war raken door wat iemand van de engineering of de technische afdeling je vertelt", zei Wolff. "James heeft engineering als achtergrond. Qua vaardigheden zou ik hem eerder in mijn kamp plaatsen dan dat hij een pure engineer is. Dat gezegd hebbende gaat het om de persoonlijkheid. Je kunt engineer zijn en toch de juiste persoonlijkheid hebben om teambaas te zijn, maar je kunt ook een zakelijke of financiële achtergrond hebben en toch goed bijdragen aan een organisatie."

Steiner was iemand die zowel een technische als commerciële achtergrond had. Hij speelde een belangrijke rol in het opzetten van het team, maar ook bij het in leven houden van Haas tijdens de moeilijke coronaperiode. Ook zorgde hij ervoor dat het team commercieel stabieler werd, mede door de komst van titelsponsor MoneyGram. Steiner was als grote ster in de Netflix-serie Drive to Survive ook een belangrijk uithangbord voor Haas F1, dat hij met zijn eerlijke en soms opvallende meningen ook in de spotlights hield.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Het vertrek van Steiner komt voort uit het feit dat Haas zijn contract niet verlengde. Desondanks blijft de scheiding een verlies voor de renstal. Met Komatsu komt er een heel andere persoonlijkheid aan het roer te staan, die zeker niet zo kleurrijk en spraakmakend zal zijn als Steiner was. In de keiharde wereld van F1 staan engineers soms bekend om hun stevige aanpak, eentje die geweldig kan uitpakken in het heetst van de strijd maar soms ook mensen tegen de haren instrijkt.

Het is ook belangrijk op te merken dat de teams die een engineer als teambaas hebben aangesteld extra ondersteuning aan hen geven op de gebieden waar zij mogelijk niet zo sterk zijn. Zo werkt Stella bij McLaren nauwgezet samen met CEO Zak Brown, terwijl Mekies bij AlphaTauri aan de zijde van Peter Bayer komt te werken. Ook Haas heeft soortgelijke plannen door naast Komatsu een chief operating officer aan te stellen die zich bezighoudt met alle zaken en afdelingen die niet gerelateerd zijn aan de competitie. Dat houdt echter wel in dat Komatsu verantwoordelijkheden krijgt in de paddock die verder gaan dan wat hij tot dusver gewend was.

Hoewel het te vroeg is om te oordelen welke impact Komatsu kan hebben in 2024, is het naïef om te denken dat zijn aanstelling automatisch leidt tot de ommekeer die Stella bewerkstelligde bij McLaren. Allereerst kan Stella mogelijk gezien worden als een parel die onder de radar was gebleven. Hij kwam bovendien aan boord bij een team dat in een eerder stadium al besefte dat een andere weg ingeslagen moest worden. Ook was de Italiaan een populaire en opvallende persoonlijkheid binnen McLaren, waardoor hij ook de perfecte persoon is gebleken om de potentie van iedereen binnen de renstal te maximaliseren.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Komatsu komt bij Haas echter in een totaal andere situatie binnen. De renstal werd in 2023 laatste bij de constructeurs en leek tegen het einde van het seizoen ietwat verloren. De upgrades in Austin leverden namelijk niet de gehoopte stap voorwaarts op, maar ook geen duidelijke richting die het team zou moeten inslaan met het concept. Of er deze winter antwoorden zijn gekomen wat betreft de keuze voor het concept, iets wat bovendien niet makkelijker wordt gemaakt door het vertrek van technisch directeur Simone Resta.

Zodoende wordt Komatsu veel eerder in de wederopbouw al teambaas dan bij Stella het geval was. Het evenaren van de progressie van McLaren lijkt in 2024 dan ook een nagenoeg onmogelijke taak te worden. Stella kon bovendien ook rekenen op enorme investeringen van het management in faciliteiten als de simulator en de windtunnel, terwijl ook de nodige nieuwe medewerkers werden aangetrokken. Bij Komatsu draait het vooral om wat hij kan laten zien met de faciliteiten en bronnen die er al zijn.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the Sprint grid

De Japanner heeft ook een totaal andere persoonlijkheid dan Stella. Hij lijkt van buitenaf niet de zachte kant te hebben die Stella zo populair maakt als leider bij McLaren. Het wordt al met al dus interessant om te zien hoe Komatsu omgaat met de overstap van pitmuur naar teamleider. Het spreekt wel in zijn voordeel dat hij Haas door en door kent, want hij werkt al sinds het debuutjaar voor de renstal. Hij heeft daardoor de verschillende hoogte- en dieptepunten meegemaakt. En hoewel Haas F1 nog altijd het kleinste F1-team is, ziet hij de nodige potentie.

"We zijn een echt raceteam. We hebben geen inertie en bureaucratie, zoals in andere teams wel het geval is", zei Komatsu vorig jaar in gesprek met Motorsport.com. "Als we een besluit moeten nemen, doen we dat. Ik hoef me geen zorgen te maken over wat andere mensen denken of over dat ik ontslagen wordt als ik een verkeerd besluit neem. Want als ik een verkeerd besluit neem en het uit moet leggen aan mijn baas, dan doe ik dat - ik hoef niets te verbergen. Bij Haas hoef je niet bang te zijn om besluiten te nemen. Zolang ze meestal maar goed zijn, dat is wat ertoe doet. Niemand kan het altijd bij het juiste eind hebben. Maar als je bang bent om je eigen beslissingen te nemen, gaat het nooit werken."

In deze nieuwe rol zijn de spotlights meer dan ooit op Komatsu gericht. Bovendien zal hij als teambaas veel minder ruimte krijgen om fouten te maken. Het wordt pompen of verzuipen.