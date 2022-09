Kan Mercedes dit jaar nog winnen? De Vries: “Wel wat voor nodig”

Na een moeizaam begin van het seizoen is Mercedes de agressief gevormde W13 steeds beter onder gaan controle gaan krijgen. Afgelopen weekend op Circuit Zandvoort wist het team uit Brackley zelfs mee te vechten voor de pole-position en overwinning.

“Het is natuurlijk fantastisch om het Nederlandse feestje weer mee te mogen maken en het maakt me trots als ik zie hoe enthousiast ons land is over onze sport”, laat Nyck de Vries, die net als vorig jaar van Mercedes reserverijder mag zijn bij zijn thuisrace, weten als Motorsport.com hem op zondag treft in de Mercedes-hospitality. “Ik heb het enorm naar mijn zin dit weekend en iedereen die ik spreek is ook onder de indruk van het enthousiasme dat hier heerst en wat voor feest we ervan kunnen maken.”

“De rookfakkels op het circuit en in de pitstraat zijn natuurlijk niet nodig en jammer”, plaatst de coureur uit Sneek wel een kanttekening. “Net als dat er op zaterdag iemand was die tegen me zei dat ik me moest schamen omdat ik een Mercedes-shirt draag. We hebben het dan natuurlijk over een zeer kleine groep, maar het is wel belangrijk dat de organisatie dat soort incidenten in de kiem smoort om te laten zien dat ze er niet achter staan. Maar over het algemeen is de sfeer geweldig.”

Als we De Vries spreken, moet de race nog beginnen. Mercedes heeft tot dan toe een goed weekend achter de rug en zou daarna in de race zelfs Red Bull uitdagen voor de overwinning, door voor een éénstopper te gaan. “Ik denk dat dit circuit gewoon beter bij de auto past”, zegt De Vries. “In Spa hadden we het natuurlijk een stuk moeilijker.”

Of Mercedes dit jaar nog een race gaat winnen? “Ik geloof er wel in dat het nog gaat gebeuren”, reageert de voormalig wereldkampioen Formule E. “Al zal er wel wat voor nodig zijn om dat te laten gebeuren. Het is echter een bemoedigend weekend voor ons geweest. Het geeft ons als team goede motivatie en de hoop dat we terug kunnen komen waar we horen te staan. Ik kan alleen niet voorspellen of het niveau van ontwikkeling en de progressie goed en snel genoeg zal zijn om het gat dit seizoen nog te dichten. Persoonlijk denk ik dat dat heel erg moeilijk wordt, want het gat is best groot. Red Bull en Max zijn momenteel gewoon heel erg sterk.”

Nationaal Autosport Monument

De naam van Nyck de Vries werd vorige maand gepresenteerd op het Nationaal Autosport Monument, dat vlak bij de hoofdingang van het Circuit Zandvoort staat. De coureur uit Sneek heeft er zondag nog niet gekeken. “Nee, ik parkeer bij het NH Hotel en probeer zo snel mogelijk over te steken en door de menigte heen te gaan, want anders kom ik er niet doorheen. Maar ik zag hoe mijn vader daar stond te shinen. Dat was heel erg leuk was om te zien.”

De Vries, die komend weekend in Monza de eerste vrije training voor Aston Martin rijdt, zegt zelf niet al te veel waarde te hechten aan zijn vermelding op het monument. “Het is mooi dat ik erop mag staan, maar ik voel er niet iets heel bijzonders bij. Ik leef in het heden”, merkt hij op. “Het is mooi om erkenning te krijgen voor wat ik tot op heden gedaan heb in onze sport. Maar ik hecht er verder weinig waarde aan.”