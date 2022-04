De afgelopen twee seizoenen is er door COVID-19 niet geracet in Melbourne, maar komend weekend jakkeren de auto's weer over het nu hernieuwde circuit in Albert Park. De organisatie heeft een aantal bochten aangepakt en breder gemaakt, maar de grootste veranderingen liggen in sector twee. Tussen de zesde en elfde bocht heeft de chicane plaatsgemaakt voor een vloeiend gedeelte, waarmee men wil proberen om het inhalen te bevorderen.

Woensdag onthulde Daniel Ricciardo zijn nieuwe helmdesign, die hij samen met artiest Reko Rennie ontwierp, en vertelde optimistisch te zijn over het aangepaste circuit. "Het ziet er goed uit", zei Ricciardo over de nieuwe lay-out. "Een aantal jaren geleden hadden ze al het idee om de baan aan te pakken, ik was minimaal betrokken bij die gesprekken om het racen beter te maken. Het is altijd een leuk circuit geweest, maar door de flow was het wel lastig om in te halen. Het idee was om de zondagen interessanter te maken en het aantal inhaalacties te verhogen."

De coureur uit Perth hoopt ook dat de wijzigingen in het voordeel zijn van McLaren, aangezien de MCL36 juist worstelt in langzamere bochten. "In Bahrein verliep het verre van vlekkeloos", vervolgde hij. "Het is een technische baan met veel draaien en keren. Saudi-Arabië is juist veel vloeiender. Ik denk dat die baan veel meer lijkt op Melbourne en het kan wellicht een vergelijkbaar weekend worden. We waren daar ook een stuk competitiever. Hopelijk houdt dit in dat het ons hier ook goed zal afgaan. Qua racen denk ik wel dat het een gigantisch verschil gaat zijn (ten opzichte van voorgaande jaren, red.)."

Het podium lijkt nog ver weg

Ricciardo is er nog niet in geslaagd om punten te scoren. En terwijl zijn fans hopen op een podium, is de Australiër een stuk realistischer en stelt dat een finish in de top-tien het minimale doel is. "We zijn nog maar twee races onderweg, dus het scoren van punten zou een mooie start zijn. Dat is ook wel het minimale", ging Ricciardo verder. "Maar goed, ik weet dat alleen een podium iedereen écht blij gaat maken. Dat is waar ik het liefste eindig, maar de waarheid is dat we er qua tempo nog niet bijzitten."

Ondanks dat hij met de MCL36 niet kan winnen, is Ricciardo wel dolblij dat hij weer in zijn thuisland mag rijden. Helemaal nadat de editie van 2020 kort voor de start van de eerste vrije training werd geannuleerd. "Je realiseert pas wat je mist, als het weg is. Dat is dan ook het gevoel dat ik heb. Ik ging op bed, om de volgende ochtend klaar te zijn om de baan op te gaan. Ik hoorde midden in de nacht dat de kans groot was dat de race zou worden afgelast. Dat was echt pittig", zei Ricciardo. "Dat is uiteraard wel vanuit het egoïstische oogpunt van een coureur, maar het gold natuurlijk ook voor alle bezoekers. Het is voor Australiërs niet eenvoudig om naar een andere gebieden van de wereld te reizen. Het was lastig voor iedereen, dus ik ben heel blij dat we weer terug zijn."