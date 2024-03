De Grand Prix van Bahrein is net als een jaar geleden uitgedraaid op een regelrechte demonstratie van Max Verstappen en Red Bull Racing. De Brits-Oostenrijkse renstal is met een klinkende één-twee aan de haal gegaan, waarbij Verstappen zijn eigen teamgenoot op 22 seconden heeft gereden. Meteen na het uitstappen noemde de wereldkampioen de overmacht in Bahrein enigszins verrassend en beter dan verwacht. Het is een mening die Marko deelt: "Ik ben het daarmee eens, ja. Na de test bleek dat we een erg sterk pakket hadden, maar donderdag en vrijdag worstelden we", zo laat hij in de paddock aan Motorsport.com weten.

"De wind was vandaag gelukkig veel minder sterk en dat heeft ons geholpen. In de race komen de sterke punten van onze auto en het bandenmanagement sowieso naar voren. Max was zoals gewoonlijk weer een klasse apart", concludeert de inmiddels 80-jarige Oostenrijker. Marko onderstreept dat de betere race deels aan de omstandigheden toe te schrijven valt, maar ook aan de karakteristieken van de RB20. "Onze auto is sterker in de race, maar we kregen de balans donderdag en vrijdag eerlijk gezegd niet voor elkaar. Dat kwam door de wind en door extreem lage baantemperaturen. In alle jaren dat we hier zijn geweest, is het nog nooit zo koud geweest als nu. Dat maakte het anders, maar we hebben gereageerd met enkele aanpassingen van de afstelling en die werkten vandaag erg goed."

Kan Red Bull alles winnen? Marko wacht op beeld in Jeddah

De galavoorstelling in Bahrein heeft vooral duidelijk gemaakt dat het nieuwe Red Bull-concept piekfijn werkt. Waar Marko het tijdens de wintertest nog 'best spannend' noemde om na het succes van vorig jaar een nieuw technisch concept naar het circuit te brengen, is de topadviseur nu volledig gerustgesteld. "Met dit nieuwe concept kan de koeling een pijnpunt zijn, maar we hebben dit weekend geen enkel probleem gehad", duidt Marko op de vernieuwde 'overbite'-inlets en de luchthappers in het verlengde van de halo. "Checo zat lange tijd vast in het verkeer, maar ook hij had geen problemen. Dus ja, dan moeten we gewoon zeggen dat het nieuwe concept werkt."

Na de demonstratie van Red Bull luidt de vraag in de paddock en in het mediacentrum vooral of Verstappen dit jaar alle 24 races op zijn naam kan schrijven. De vraag brengt een lach om de mond bij Marko. "Nou ja, we hebben vorig jaar laten zien dat we het niet konden...", refereert hij aan de enige Red Bull-nederlaag van dat jaar in Singapore. "Nu is er natuurlijk nog een enorm lange weg te gaan, maar we zullen zien. We moeten het in ieder geval stap voor stap bekijken en benadrukken dat het winnen van beide kampioenschappen ons hoofddoel blijft." Dat gezegd hebbende denkt Marko volgende week een iets beter beeld te krijgen, ook om de vraag te beantwoorden of Red Bull alles kan winnen. In Saudi-Arabië wacht immers een compleet andere omloop met vooral veel snelle bochten. "Jeddah is een compleet ander circuit. Als we daar ook zo dominant kunnen winnen als hier, dan kunnen we optimistisch naar de toekomst kijken."

Dat laatste wordt afsluitend nog versterkt doordat Red Bull pas net is begonnen met het nieuwe concept. Hoofdengineer Paul Monaghan heeft laten weten dat de auto vooral overhoop is gehaald omdat de nieuwe creatie meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt, waarvan de gevolgen later pas te zien zijn. Het technisch team heeft laten doorschemeren dat er in ieder geval al twee updates in de pijplijn zitten, eentje na de eerste races (waarschijnlijk Japan) en dan nog eentje aan het begin van het Europese seizoen. "Als je een nieuw concept kiest, dan kunnen de stappen met updates groter zijn dan normaal. Ik hoop dus vooral dat Paul Monaghan gelijk heeft!", sluit Marko met een lach af.

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Bahrein