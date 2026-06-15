Lando Norris stond zondag weliswaar op het podium na de Grand Prix van Barcelona, maar de McLaren-coureur gebruikte zijn derde plaats vooral om de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1 te schetsen. Daarbij kwam hij tot een opvallend duidelijke conclusie: Ferrari is momenteel de maatstaf van het veld en McLaren staat daar nog ver vandaan.

Norris eindigde als derde achter racewinnaar Lewis Hamilton en George Russell. Hoewel het resultaat op papier sterk oogt, had de Brit niet het gevoel dat hij daadwerkelijk meevocht om de overwinning.

"Wij waren vandaag niet in gevecht", stelde Norris na afloop. "We vochten niet met die auto's, ze waren simpelweg te snel. Dat we hun tempo enigszins konden volgen, was eigenlijk een aangename verrassing."

Norris had vooraf niet verwacht dat een podium mogelijk zou zijn. Na de openingsfase leek hij zelfs vroeg terrein te verliezen op Russell, maar gaandeweg kwam de McLaren-coureur juist dichterbij.

"Na de eerste stint lag ik volgens mij al zo'n twaalf seconden achter George", blikte hij terug. "Dat we het vervolgens hebben omgedraaid en op de juiste momenten konden stoppen, laat zien dat er ook positieve signalen zijn. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht vandaag op het podium te staan."

Voor Norris betekende de derde plaats bovendien een welkome opsteker na een moeizame periode. "Het is fijn om weer eens de finishvlag te zien. Dat is alweer een tijdje geleden. Het is mooi om het team weer te kunnen belonen."

Volgens Norris haalde hij persoonlijk alles uit het beschikbare pakket. "Ik denk eerlijk gezegd dat ik een heel goede race heb gereden. Maar zelfs als je een heel goede race rijdt, betekent dat niet dat je wint. Het betekent alleen dat ik het maximale uit de auto heb gehaald."

Norris: "Ik vond het geweldig om Lewis weer op de hoogste trede van het podium te zien, zeker met Ferrari. Zelfs als fan vond ik dat speciaal om mee te maken." Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Die constatering onderstreept volgens de McLaren-coureur vooral waar het team momenteel staat. McLaren werkt hard aan verbeteringen, maar ziet tegelijkertijd dat de concurrentie eveneens stappen zet. Ferrari vormde daar in Barcelona het beste voorbeeld van.

"Ferrari blijft zich ontwikkelen en vandaag hebben ze laten zien hoe snel ze zijn", analyseerde Norris. "Ik vond het geweldig om Lewis weer op de hoogste trede van het podium te zien, zeker met Ferrari. Zelfs als fan vond ik dat speciaal om mee te maken."

"Ik ben opgegroeid als fan van Lewis", vertelde Norris. "Het is bijzonder om te zien hoe die samenwerking met Ferrari nu vruchten begint af te werpen. En om samen met hem en George op het podium te staan, met drie Britten, maakt het extra speciaal."

Volgens Norris is de overwinning bovendien een passend antwoord op de kritiek die Hamilton de afgelopen maanden kreeg. "Er zijn veel mensen geweest die negatief over hem hebben gesproken en online heeft hij veel over zich heen gekregen. Dan is het mooi dat hij al die mensen nu de middelvinger kan laten zien."

Hoewel Barcelona voor McLaren een degelijk resultaat opleverde, ziet Norris fundamentele tekortkomingen in de MCL40. Volgens hem draait het niet om één specifiek probleem of het terugvinden van eigenschappen van eerdere auto's, maar om een bredere kwestie.

"We moeten begrijpen hoe we de auto in alle omstandigheden beter bestuurbaar kunnen maken", legde hij uit. "Op sommige circuits werkt het pakket redelijk goed, zoals hier of in Miami, maar het is ingewikkelder dan simpelweg iets van de auto van vorig jaar terugvinden."

Volgens Norris is Ferrari momenteel onovertroffen in de bochten en wordt dat gemaskeerd door een relatief minder sterke motor. "We hebben geluk dat Ferrari op dit moment geen betere motor heeft", zei hij. "Als dat wel zo was, dan zouden ze domineren. Qua prestaties in de bochten zijn zij momenteel de beste van het veld en wij zitten daar niet eens dichtbij."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De Brit schuwde daarbij de harde woorden niet. "Dat is gewoon de realiteit. We staan nog heel ver van waar we moeten zijn. Als Ferrari ook aan de motorzijde nog een stap zet, dan zetten ze iedereen voor schut."

Daarom klinkt binnen McLaren volgens Norris de noodzaak om sneller vooruitgang te boeken steeds luider. "Iedereen werkt ontzettend hard, zowel op het circuit als in de fabriek. Maar sommige dingen kosten tijd. Tegelijkertijd moeten we de ontwikkeling versnellen, want we willen in deze strijd betrokken blijven."