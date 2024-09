Kan Colapinto de verwachtingen bij Williams F1-team waarmaken?

Het besluit van Williams om Logan Sargeant te ontslaan was geen verrassing, maar wel de keuze om rookie Franco Colapinto het Formule 1-seizoen af te maken. Williams was namelijk op zoek naar een coureur die direct kon leveren, en dan is de keuze voor een onervaren rijder opvallend. Toch deed de Argentijn het in zijn eerste race in Monza helemaal zo slecht niet. Colapinto kwam als twaalfde over de streep, nadat hij een dag eerder door een slordig foutje in Q1, Q2 misliep.

Het was voor Williams een belangrijk resultaat, want het kon de critici enigszins de mond snoeren. Toch zal de druk op Colapinto nu wel toenemen, want met de auto zijn punten nu haalbaar. Alexander Albon reed namelijk met de upgrade naar een negende plaats in Monza. De vraag is hoe realistisch het is om van een zo'n onervaren coureur punten te verwachten. Teambaas James Vowles laat in gesprek met Motorsport.com weten dat het de komende twee races in Baku en Singapore veel zullen laten zien.

"Ik moet zeggen dat ik genoeg redenen heb om optimistisch te zijn over de prestaties die we van hem in Baku, Singapore en alle nog komende races gaan zien", begint de Brit. "Hij is namelijk een van de besten in het vertalen van de theorie naar de praktijk. Dat baseer ik op wat we van hem in Silverstone [in VT1] en in de simulator hebben gezien. Soms komt dat niet met elkaar overeen, maar we zien genoeg dat we kunnen aannemen dat dat bij hem wel zo gaat zijn. Gebaseerd op wat ik gezien heb, ga ik er van uit dat het met hem goed komt."

Singapore zwaarder

In Baku verwacht Vowles geen grote problemen, ondanks dat de 21-jarige coureur nog geen meter op de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad heeft gereden. Een week later in Singapore wordt Colapinto pas echt op de proef gesteld. "Daar kun je minder uitrusten en zit er minder tijd tussen de bochten", aldus Vowles. "Ik denk dat vanaf nu elke race een uitdaging wordt, maar dat wisten we toen we hem vastlegden. Dat hoort bij dit pakket. Ik voorspel wel dat hij vanaf dit moment het nog beter gaat doen en zich elke keer verbetert. Ondanks dat hij de baan niet kent, gaat hij telkens grote stappen zetten."

In Baku punten scoren lijkt in ieder geval een brug te ver. "We moeten de auto op de juiste manier blijven ontwikkelen. Er komen meer updates aan waarmee we dichter bij de punten komen", verzekert Vowles. "Als dat pakket op de auto komt, dan komen er in de rest van de races kansen voor hem. In Baku is er een kans, maar dan moet hij een perfect weekend rijden. Ik denk dat dat een te hoge verwachting is voor hem."