Kan een Formule 1-auto ook op normale brandstof rijden?

Wie denkt aan Shell en de Formule 1 denkt vrijwel automatisch aan het Formule 1-team van Ferrari. De samenwerking tussen beide partijen is dan ook al 70 jaar oud. De rol van Shell binnen het team van Ferrari is in al die tijd een stuk groter geworden dan het simpelweg afleveren van een paar vaten brandstof en olie. Met meerdere specialisten op locatie vormt Shell tijdens de Grand Prix-weekenden een belangrijk onderdeel van de Scuderia. In bovenstaande video legt Valeria Loreti, delivery manager bij Shell Motorsport, uit hoe de samenwerking in de praktijk eruit ziet. Zo legt ze bijvoorbeeld uit hoe de brandstofspecialisten ervoor moeten zorgen dat een auto door de keuring komt, en hoe zij ook tijdig aan de bel kunnen trekken wanneer er een probleem met de krachtbron dreigt.

Naast de samenwerking op het circuit, vertelt Loreti ook meer over de ontwikkeling van de Formule 1-brandstof naast het circuit in het eigen technology centre in Hamburg. Zo kan Shell tegenwoordig wel 500.000 verschillende brandstofsoorten testen om erachter te komen welk component het beste functioneert voor de Formule 1-motoren van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Verder geeft Loreti ook antwoord op de vraag of een Formule 1-auto zou kunnen rijden wanneer je de tank vult met normale brandstof uit de benzinepomp langs de openbare weg.

Ook blikken we vooruit op de toekomst van de Formule 1-brandstof: hoe denkt Shell bijvoorbeeld over de mogelijke overstap naar synthetische brandstoffen in de koningsklasse?

Bekijk het hele gesprek in de video bovenaan deze pagina.