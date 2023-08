Voorafgaand het Grand Prix-weekend in Nederland liet Alexander Albon aan George Russell weten weinig te verwachten in Zandvoort. Voorlopig stelt de Williams FW45 de Thai niet teleur. In alle vrije trainingen toonde de 27-jarige coureur een goed tempo en dit gaf hij een vervolg in de kwalificatie. Q1 sloot Albon verrassend als snelste af, terwijl in het tweede deel de derde tijd werd gereden. In Q3 moest het gaan gebeuren en de voormalig Red Bull-coureur stelde allesbehalve teleur door de vierde startplek voor de Grand Prix van Nederland te bemachtigen.

"We waren in de eerste, tweede en derde vrije training goed", opent Albon tegenover onder meer Motorsport.com. "Al hielden we er rekening mee nog terug te vallen. De auto voelde vanaf het eerste rondje in VT1 meteen goed aan. Normaal gesproken komen andere teams terug zodra hun auto in de juiste window zit. Ik had het idee dat we iets te snel onze sweet spot gevonden hadden, want sinds de eerste sessie voerden we weinig veranderingen meer door aan de auto."

De Nederlandse kwalificatie werd voor de F1-coureurs allesbehalve eenvoudig. De sessie werd nat afgetrapt, waarna het asfalt in Q2 en Q3 begon op te drogen. "Op een baan als deze heb je dan ook vertrouwen nodig", vervolgt de Thai. "Je moet één zijn met de auto in dit soort omstandigheden. Dat is wat me dit weekend wel lukt. Het gaat erom dat je de auto op de limiet krijgt. Het is verder namelijk geen geheim dat we normaal niet zo goed zijn, helemaal op banen met veel downforce. Het enige dat ik nu kan bedenken dat hielp is dat we veel tegenwind hadden in langzame bochten."

Vanaf plek vier heeft Albon alleen Russell, Lando Norris en oud-teamgenoot Max Verstappen voor zich. Achter hem staan rappe mannen als Fernando Alonso, Carlos Sainz en Sergio Perez. Hoe denkt de Williams-coureur over zijn podiumkansen. Zit een plek op het ereschavot erin? "In VT2 was onze race pace redelijk prima, maar zeker niet geweldig. Er staan een aantal sterke teams om ons heen. Er lijkt geen coureur te zijn die ik kan tegenhouden. Ze staan direct achter me, dus het wordt een lastige race. Maar we zien het wel!"