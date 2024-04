Kalmte over F1-boordradio bewaren kost Tsunoda veel energie

De afgelopen Formule 1-jaren liet RB-coureur Yuki Tsunoda zich vaak gaan over de boordradio. De scheldwoorden vlogen richting de pitmuur en de titel heethoofd werd hem meermaals toegeschreven. Dit seizoen is het echter een stuk rustiger vanuit zijn cockpit. De scheldpartijen blijven uit, zelfs tijdens de discutabele teamorder in Bahrein. Tsunoda laat weten dat het een bewuste keuze is om kalmer te zijn, maar dat het hem niet vanzelf gaat. "Ik had niet verwacht dat dit me zoveel energie zou kosten. Het inhouden van stress kost nog meer dan omgaan met de G-krachten in de auto", verklaart de Japanner over zijn nieuwe houding. "Ik weet dat ik op dat gebied mezelf moet verbeteren. Ik moet meer zelfbeheersing krijgen."

Er waren volgens Tsunoda dit seizoen al genoeg momenten waar hij normaal zich zou laten gaan, maar waarin de rust bewaren nu wel lukte. De 23-jarige coureur haalt het voorbeeld van de stevig verdedigende Kevin Magnussen in Jeddah aan. Laatstgenoemde drukte Tsunoda bijna in de muur en normaal gesproken wat dat een moment waarop de RB-rijder zich liet gaan. "Ik ben heel blij hoe ik daarmee om ben gegaan", vertelt Tsunoda. "Normaal gesproken zou ik in zulke situaties de knop van de radio indrukken en iets zeggen. Maar ik wil mezelf veranderen. Ik ben heel blij dat ik dit kon laten zien. Het was nog maar de eerste stap."

Tsunoda hoopt met deze instelling en goede prestaties kanshebber te worden voor een zitje bij Red Bull Racing. Hij rijdt nu zijn vierde seizoen bij RB en wil graag promoveren naar het grotere zusterteam. Of het schelden helemaal zijn systeem uit is, dat weet hij nog niet. "Om dit voort te zetten blijft heel lastig, maar het is wel mijn doel en ik ga er volledig voor", verklaart hij. "Het is niet makkelijk. Ik moet redelijk vaak op mijn tong bijten."

Tsunoda is prima aan het seizoen begonnen. Hij is continu sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo en wist in Australië zesde te worden. Daarmee haalde hij de broodnodige punten voor zijn team binnen, dat nu van de hatelijke nul af is.