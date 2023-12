Kalender 'Bottass' levert 150.000 dollar op voor goede doel

Valtteri Bottas maakte zich vorig jaar al populair op sociale media door zijn foto in Aspen, waar hij in het stromende water lag - met zijn blote kont. De Fin had fotograaf Paul Ripke mee en besloot exemplaren van deze foto te verkopen. Dat bleek een dusdanig succes te zijn, dat er besloten is om een hele kalender uit te brengen voor 2024. Dat deed de Alfa Romeo-coureur voor het goede doel. Van elke kalender van 'Bottass' gaat namelijk vijf euro naar het goede doel ten bate van prostaatkankeronderzoek. De eerste 10.000 exemplaren van de kalender waren binnen no-time uitverkocht op www.bottass.com, waarop besloten is om meer exemplaren te drukken.

Op sociale media heeft Bottas gedeeld dat de teller nu rond de 150.000 dollar staat. "Heel erg bedankt voor alle steun in november", schrijft de Finse coureur. "Met alle donaties en de kalenders hebben we samen een aanzienlijk bedrag opgehaald voor Movember - wat betekent dat wij echt geholpen hebben en veel mensenlevens zullen beïnvloeden en redden. De definitieve cijfers worden de komende dagen berekend, maar we hebben het over ongeveer 150.000 dollar dat is opgehaald!"

"Toen ik vorig jaar die foto in Aspen deelde, was het behoorlijk populair", zei Bottas eerder dit jaar. "We hebben toen beest wat geld opgehaald. Omdat ik vrij veel doe met de fotograaf - Ripke, een goede vriend van me - begonnen we te grappen over het idee van een hele kalender. Richting november, de maand van Movember, begonnen we daadwerkelijk te denken dat dit iets is wat we echt kunnen doen, iets wat echt goed is. Toen besloten we om het voor het goede doel te doen. Het is voornamelijk voor prostaatkankeronderzoek, dus dat is een goed doel. Movember richt zich daar heel erg op. Ik ken een aantal mensen die naasten hebben gehad die problemen hadden met dat soort dingen. Veel mensen zijn best bang om te spreken over dit soort zaken, zoals de gezondheid van mannen met Movember. Ik ging helemaal los, liet mezelf zien, probeerde een voorbeeld te zijn. Als menselijk lichaam hoef je niet verlegen te zijn."

Gevraagd hoe familie of vrienden reageerden op deze kalender, geeft Bottas toe dat hij nog het nodige overtuigingswerk nodig had bij zijn moeder. "Ik kreeg een bericht van mijn moeder", onthult hij. "Zo van: 'Wat is dit?' Ze begrijpt Engels ook niet zo heel goed en ze zag enkele video's die ik geplaatst had. Ze was behoorlijk in de war en beschermend. Zo van: 'Weet je zeker dat dit het pad is dat je wil bewandelen?' Toen legde ik uit dat het voor het goede doel was, dus dat was prima. Mensen vroegen mij waarom ik dit deed. Waarom ik mijn kont wilde laten zien. Toen legde ik uit dat het voor het goede doel is en mensen snappen het dan enigszins. We hadden, zoals je je kunt voorstellen, veel lol met het maken van die foto's. Op maandag [in Las Vegas] hadden we een tentoonstelling en mensen kwamen naar binnen en wisten niet wat er zou gebeuren. Ze waren in de war toen we langzaamaan alle foto's lieten zien. Ze dachten 'wat gebeurt hier nou?' Maar toen kregen ze het door en dachten ze dat het leuk was, én voor het goede doel. Het was leuk."