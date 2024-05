De Amerikaanse politiek heeft zich de laatste weken laten horen over de afwijzing van de Formule 1 om Andretti Global toe te laten tot de sport. Verschillende leden van het congres vragen zich af of er geen sprake is van een inbreuk op het mededingingsrecht en hebben vorige week een brief gestuurd naar Liberty Media-topman Greg Maffei waarin ze antwoord eisen op die vraag. Nu is ook het Amerikaanse House of Judiciary, een onderdeel van het Huis van Afgevaardigden, betrokken geraakt bij de kwestie. Het heeft een onderzoek ingesteld naar de afwijzing door Liberty Media.

Een lid van het juridische orgaan, de Republikein Jim Jordan, heeft in navolging van de leden van het Amerikaanse congres een brief geschreven. De politicus eist dat Liberty Media en het FOM het beslissingstraject van de afwijzing van Andretti openbaren. Daarbij wil de 60-jarige Jordan relevante documentatie zien waarom Andretti geweigerd is. Dat blijkt uit onderzoek van NBC, die de brief in handen heeft gekregen.

"Sportcompetities als Formule 1 hebben een aparte positie als het gaat om mededingingsrecht. Zij mogen in bepaald mate inschrijvingen tegenhouden om het product in stand te houden", begint Jordan, die daarmee zegt dat daar volgens hem ook grenzen aan zitten. "Wanneer een sportbond afwijkt van de eigen regels om de concurrentie te verminderen, dan kan er sprake zijn van anti-competitief gedrag."

Uitleg tot nu toe onvoldoende

Bij de bekendmaking van de afwijzing liet FOM weten waarom Andretti niet werd toegelaten. Volgens Jordan is de uitleg te summier en daarom eist hij verdere uitleg. Inhoudelijk is hij het er eveneens niet mee eens. "De excuses die worden gebruikt om Andretti Cadillac niet toe te laten zijn vals, arbitrair en ongerelateerd aan de vraag of Andretti bij Formule 1 past", schrijft politicus in niet mis te verstane woorden. "De Formule 1 beweerde dat zij alleen teams zouden toelaten als zij direct voor overwinningen of podiumplaatsen mee konden doen en dat daarom Andretti Cadillac niet werd toegelaten. Uit hun eigen analyses bleek echter dat de technologische mogelijkheden van Andretti Cadillac op hetzelfde niveau zijn als de rest van de teams. Veel van die teams kunnen nu ook niet voor overwinningen of podiumplaatsen vechten."

Ook het argument dat Andretti niet direct met een eigen motorenleverancier op de grid komt, is volgens Jordan onrechtmatig. "Zij denken dat het schade aan de prestige van de Formule 1 toebrengt. Tegelijkertijd geeft het toe dat het bouwen van een eigen motor door Cadillac voor het eerste seizoen een enorme opgave zou zijn. De Formule 1 kan het dan niet verwachten", aldus Jordan. "Zoals FIA-president Mohammed Ben Sulayem al zei, het afwijzen van Andretti Cadillac gaat alleen maar om geld."

Het is voor Jordan dan ook onverteerbaar dat de inschrijving van Andretti werd afgewezen. "Als de Formule 1 de competitie moet tegenhouden en de consumenten daarbij moet beschadigen, dan is de Formule 1 kapot", schrijft hij. "Het kan dan niet anti-competitief gedrag laten zien onder het mom van het willen beschermen van de sportcompetitie."

F1 wil desgevraagd niet reageren op deze kwestie.