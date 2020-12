Red Bull laat Vips en Buemi testen in Abu Dhabi, Alfa kiest Kubica

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi blijven de meeste teams nog een aantal dagen in het emiraat voor een testdag op 15 december. Oorspronkelijk zou deze test alleen bedoeld zijn voor jonge coureurs met maximaal twee Grands Prix ervaring, maar de FIA heeft na lobbyen van onder andere Renault besloten om ook alle coureurs toe te laten die in 2020 geen races hebben gereden. Zodoende kan Fernando Alonso instappen bij Renault, maar ook Red Bull Racing profiteert van deze regeling.

Het Oostenrijkse team zet tijdens de eendaagse test namelijk Sébastien Buemi in. De Zwitser reed tussen 2009 en 2011 in de Formule 1 voor Scuderia Toro Rosso en is sindsdien als reserverijder verbonden aan Red Bull. De renstal heeft nu besloten om een van de bolides beschikbaar te stellen aan Buemi, die na zijn F1-carrière kampioen werd in het WEC en de Formule E en ook drie keer de 24 uur van Le Mans won. Zijn laatste test in een F1-bolide dateert van juli 2019, toen hij crashte tijdens een bandentest voor Pirelli op Silverstone. De test van Buemi is voor Red Bull vooral belangrijk met het oog op de correlatie tussen de simulator en de echte circuits.

Buemi krijgt aanstaande dinsdag bij de test in Abu Dhabi gezelschap van Jüri Vips. Het is de eerste keer dat de Estse coureur in de huidige bolide van Red Bull Racing plaatsneemt, maar eerder dit jaar werkte hij al wel een privétest af in een oudere F1-bolide en daarmee bemachtigde hij een superlicentie. Tijdens de Grand Prix van Turkije nam Vips de rol van reserverijder over van Buemi, die op dat moment verplichtingen had bij Toyota in het WEC. Dit jaar zou de 20-jarige coureur in de Super Formula racen, maar daar kwam vanwege het coronavirus en de reisbeperkingen in Japan weinig van terecht. Daardoor racete Vips uiteindelijk in de Formule Regional European Championship, wat hij combineerde met een invalbeurt voor de geblesseerde Sean Gelael bij DAMS in de Formule 2.

Kubica profiteert ook van ruimere criteria FIA

Ook Alfa Romeo heeft inmiddels haar line-up voor de test in Abu Dhabi rond. In een eerder stadium werd al aangekondigd dat Ferrari-junior Callum Ilott zijn eerste officiële F1-test mag afwerken in de C39 en nu is duidelijk dat hij gezelschap krijgt van Robert Kubica. De Pool profiteert ook van de ruimere criteria die de FIA heeft opgesteld voor de test, aangezien hij in tussen 2006 en 2010 en in 2019 op de F1-grid stond. Dit jaar racete Kubica in de DTM en dat combineerde hij met een reserverol bij Alfa Romeo. In die functie mocht hij al vier keer aantreden tijdens een vrije training en dat zal hij ook doen tijdens de afsluitende GP van Abu Dhabi.