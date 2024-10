Jubilaris Alonso verwacht moeizaam F1-weekend in Mexico-Stad

Aston Martin en Fernando Alonso grijpen de Grand Prix van Mexico aan om uitgebreid stil te staan bij de vierhonderdste deelname aan een Formule 1-weekend van de Spanjaard. De jubilaris zelf tooit zich met een (werkelijk) schitterende one-off helm en Aston Martin plakt zelfs een speciaal Alonso 400-logo op de AMR24.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 400 races banner in de garage Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Het feestelijk bedoelde weekend begon slecht voor de 43-jarige coureur. Hij meldde zich donderdag ziek en kwam niet opdagen voor de mediaverplichtingen. Vrijdag was hij alweer wat opgeknapt en gewoon van de partij, al moest hij zijn auto voor de eerste training aan rookie Felipe Drugovich afstaan. In de tweede sessie was het dan eindelijk de beurt aan Alonso zelf, die nog niet helemaal hersteld bleek. "Ik voelde me lichamelijk niet helemaal honderd procent in de afgelopen dagen, maar het gaat al beter en ik hoop zondag weer helemaal de oude te zijn", zegt hij tegen F1 TV. "Vandaag voelde ik me goed in de auto. Dit circuit is niet heel erg veeleisend als het om G-krachten en extreme snelheden gaat."

Alonso kwam dus alleen in actie tijdens VT2, een sessie die lang onderbroken werd vanwege een crash van George Russell en die ook nog eens een uur lang in het teken stond van de nieuwe banden van Pirelli. Geen ideale omstandigheden dus. "We kunnen nu nog geen conclusies trekken", antwoordt Alonso op de vraag of Aston Martin er beter voorstaat dan vorige week in Austin. "De kwalificatie zal de waarheid aan het licht brengen, maar we verwachten hier een moeilijk weekend. Dat was het hier vorig jaar ook. Dit is gewoon een lastig circuit voor onze auto en ons pakket. Maar we zullen alles geven. Normaal gesproken is Mexico altijd een geweldige race en voor mij is het dubbel feest met die vierhonderdste Grand Prix. Dus ik hoop dat ik van elke seconde kan genieten, om te beginnen in de kwalificatie."