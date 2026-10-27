Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Juan Pablo Montoya zet vraagtekens bij F1-straf George Russell in GP van de Verenigde Staten

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft vraagtekens gezet bij de vijfsecondenstraf van George Russell tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten

Lydia Mee

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 09:24

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Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya was "verrast" door de straf van George Russell tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, omdat de Mercedes-coureur volgens hem geen voordeel haalde uit het incident.

Russell kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij in bocht 12 van de baan ging en in de openingsronde op het Circuit of the Americas vóór Oscar Piastri van McLaren terugkeerde. Hij eindigde uiteindelijk als achtste, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli de race won.

In de uitzending na de race van F1 TV in Austin stelde Montoya dat de actie van Russell geen voordeel opleverde.

"Ik ben verrast door de straf voor George, want hij haalde er niet echt voordeel uit", legde Montoya uit. "Als hij voordeel had gehaald, had hij naast Hadjar gezeten.

"Dan had hij geen McLaren naast zich gehad. Dus daar was ik wel een beetje verrast over. Maar je moet het aan de FIA overlaten. Zij hebben hun standpunt."

Met het oog op de volgende ronde staat Russell tweede in het kampioenschap, maar hij wordt bedreigd door Lewis Hamilton, die als derde slechts één punt achter hem staat, Max Verstappen op de vierde plek en Charles Leclerc op de vijfde plek.

Waarom kreeg George Russell een straf tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten 2026?

De stewards gaven Russell een tijdstraf van vijf seconden voor het verlaten van de baan en het "behalen van een blijvend voordeel".

George Russell, Mercedes

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

"De stewards hebben gegevens van het positionerings-/marshalling-systeem, videobeelden en onboardbeelden bekeken, plus verklaringen van de teams van auto 63 en 81 via het FIA Evidence Channel", luidde de officiële verklaring van de FIA.

"De coureur van auto 63 verdedigde zijn positie tegenover auto 81 richting bocht 12 en verliet de baan, waarna hij vóór auto 81 terugkeerde, voorafgaand aan bocht 13. Hij behield die positie. Daarom oordelen de stewards dat hij de baan heeft verlaten, daarop is teruggekeerd en een blijvend voordeel heeft behaald.

"De normale straf hiervoor is een tijdstraf van 10 seconden, maar de stewards hebben meegewogen dat de coureur van auto 63 eerder druk zette op auto 6 en dat auto 81 daardoor in een aanvallende positie kwam (en auto 63 dus in een verdedigende positie). Bovendien was dit een incident in de eerste ronde en naar ons oordeel moet de straf worden verlaagd naar 5 seconden."

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- Het Motorsport.com-team

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