Formule 1 GP van Australië

Montoya kritisch over VSC-strategie Ferrari: "Verbazend, maar ook niet echt"

Juan Pablo Montoya uitte zijn frustratie over het besluit van Ferrari om tijdens de Grand Prix van Australië niet te pitten onder de virtuele safety car-omstandigheden.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto door: Martin Keep / AFP via Getty Images

Na een sterke start van het team uit Maranello nam Charles Leclerc de leiding over van George Russell, terwijl Lewis Hamilton bij de start van de race van de zevende naar de derde plaats opschoof. De spannende strijd tussen Leclerc en Russell ging door in de eerste fase van de race, maar toen Isack Hadjar aan de kant van de baan stopte en de virtuele safety car werd ingeschakeld, koos Ferrari ervoor om op de baan te blijven, terwijl de andere teams besloten om een pitstop te maken. Dezelfde beslissing werd later genomen toen ook Valtteri Bottas uit de race stapte.

"De start was geweldig", vertelde Juan Pablo Montoya aan F1 TV. "Er werd veel meer ingehaald dan iedereen had verwacht. De race was afwisselend. Het was echt goed. Eerlijk gezegd was ik verrast, maar ook weer niet, door de strategie van Ferrari. Ik was nogal geschokt. Ze hadden op zijn minst de auto's moeten verdelen.

"Mercedes was heel duidelijk in wat ze deden, en petje af voor Mercedes. Ze hebben het goed uitgevoerd en Lewis deed het behoorlijk goed. Ik was onder de indruk."

De Colombiaanse coureur voegde later toe: "Eerlijk gezegd hebben we vorig jaar altijd geklaagd dat Ferrari nooit agressief genoeg was en dat ze altijd een strategie misten, en naar mijn mening hebben ze dat nu weer gedaan.

Montoya

Montoya "Ik denk dat ze misschien niet de auto hadden om te winnen, maar ze hebben Mercedes het vuur aan de schenen gelegd."

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Ik denk dat ze misschien niet de auto hadden om te winnen, maar ze hebben Mercedes het vuur aan de schenen gelegd. Ze hadden een goede start. Ze hielden hun positie vast. Ik vind dat Charles het geweldig heeft gedaan door steeds weer terug te komen op George, en hij zag er echt goed uit.

"En dan komt de safety car op de baan en het lijkt alsof iedereen behalve zij [de pits in gaat]. Dan heb je van, 'niet weer, toch? 'Waarom?' Op een gegeven moment moet er iemand zijn die zegt: 'Zijn wij echt de vreemde eend in de bijt?' We kunnen niet tien slimme teams hebben... Je hebt tien slimme teams en één die het niet begrijpt en in hun hoofd denkt dat de rest het verkeerd doet."

Ondanks de fout eindigde Ferrari de race met een indrukwekkende derde en vierde plaats voor respectievelijk Leclerc en Hamilton. 

