Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière lijkt Max Verstappen de beschikking te hebben over materiaal waarin hij echt een gooi kan doen naar de wereldtitel. Hij kent dit jaar zijn beste seizoensstart ooit met twee tweede plaatsen en een overwinning op Imola. Toch moet hij Lewis Hamilton nog voor zich dulden in de titelstrijd, doordat de zevenvoudig wereldkampioen twee keer won en een tweede plaats behaalde. Het verschil na drie races is hierdoor acht punten in het voordeel van de Mercedes-coureur.

Er zijn echter nog twintig races te gaan en dus vermoedt Juan Pablo Montoya dat Verstappen nog niet met de titel bezig is, te meer omdat hij zijn focus op dit moment voor andere doeleinden nodig heeft. “Ik denk dat hij in een situatie zit waarbij het kampioenschap hem nu even niets uitmaakt. Hij wil Mercedes en Lewis gewoon verslaan”, vertelt hij in een exclusief interview met Motorsport.tv. “Het kampioenschap speelt natuurlijk altijd, maar daar denk je niet over na. Je wil gewoon races winnen, iedere week je best doen en ze verslaan, op welke manier dan ook. Ik denk dat ze er deze week [in Spanje] alles aan gaan doen om het voor elkaar te krijgen.”

Sinds 2014 zijn alle wereldtitels naar Mercedes gegaan, maar dit jaar lijkt Red Bull Racing dus een auto te hebben om zich echt te mengen in de strijd. “Het is iets waar we allemaal op hebben gehoopt. Iedere keer als het seizoen begon, ongeacht dat was met Ferrari hiervoor of met Red Bull nu, hoopte je hierop”, concludeert Montoya als fan. Hij vindt overigens dat de regerend kampioenen daar respect voor verdienen. “Mercedes heeft het ongelooflijk goed gedaan en ze hebben hun races verdiend gewonnen, maar als toeschouwer wil je goede, spannende races zien. Het is eigenlijk slecht dat je mensen soms hoort zeggen: ‘Oh, Lewis heeft weer gewonnen’. Hij levert gewoon geweldig werk, maar mensen worden boos omdat hij wint.”

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is traditioneel een omloop waarop Mercedes ijzersterk is. Sinds 2014 werd alleen de Spaanse GP van 2016 niet gewonnen. De winnaar toen? Max Verstappen. Toch ziet Montoya Mercedes licht als favoriet. “Zoals het er nu naar uitziet, komen Mercedes en Red Bull op de mediums door naar Q3. Mercedes heeft natuurlijk twee auto’s waarmee het kan winnen. Checo komt eraan en doet het iedere keer beter en beter namens Red Bull, maar zolang hij er niet staat is om mee te strijden om de overwinning, heeft Mercedes twee auto’s om de dreiging van Verstappen af te dekken. Met twee auto’s tegen één is het voor Mercedes natuurlijk makkelijker om het gedaan te krijgen.”

