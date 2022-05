Montoya zet geld in Miami op Max Verstappen: “Zeker als baan nat wordt”

Bijna vijf jaar nadat de eerste geruchten over een Formule 1-race in Miami ontstonden, is het circus dit weekend neergestreken op het terrein van het Hard Rock Stadium voor de GP van Miami. De stad in Zuid-Florida heeft een tropisch klimaat en dat zorgt gedurende het komende raceweekend niet alleen voor hoge temperaturen, maar (vooral op zondag) ook voor een kans op stevige buien. Deze buien kunnen het verloop van de race op het Miami International Autodrome een flinke twist geven, weet Juan Pablo Montoya. De 46-jarige Colombiaan woonde jarenlang in Miami en weet uit ervaring hoe onvoorspelbaar de situatie kan zijn.

“Het weer kan een enorme twist geven aan de race. Misschien gaat het langs de baan, misschien wordt een deel van het circuit nat. Dat wordt interessant. Ze zullen spotters, radars en dergelijke hebben om de teams te laten weten waar de regen vandaan komt, maar het is moeilijk te voorspellen”, legt Montoya uit in gesprek met VegasInsider. Als het gaat regenen, kunnen de teams zich maar beter voorbereiden op een forse bui. “Het regent niet veel, maar het zijn zware buien van vijf minuten. Lichte regen is er niet. Op veel plaatsen kan je het regenfront zien aankomen, maar hier niet. Plotseling is alles zeiknat.”

Regenbui maakt Verstappen favoriet voor Montoya

Mocht zo’n regenbui tijdens de race op zondag over het circyut trekken, dan kan Max Verstappen daar van profiteren volgens Montoya. “Hij is denk ik de grootste winnaar als het circuit nat wordt. Max heeft daarin een groot voordeel. Hij lijkt zich op zijn gemak te voelen in de regen en is dan heel sterk.” Maar als het droog blijft, denkt de Colombiaan dat Ferrari licht in het voordeel is. Wel is het daarbij belangrijk met welke instelling WK-leider Charles Leclerc aan de start verschijnt. “Blijft hij alles geven en gaat alles goed, of houdt hij ietwat in om voorzichtig te zijn en geen fouten te maken? Als je dat doet, breng je jezelf in een moeilijke situatie. Je neemt namelijk snelheid weg”, weet Montoya.

Leclerc kwam in Imola met zijn foutje weg en eindigde nog als zesde, maar zag zijn voorsprong in het kampioenschap door de zege van Verstappen teruglopen naar 27 punten. Montoya sluit niet uit dat de Monegask in Miami toch ietwat inhoudt en dus ziet hij de Ferrari-coureur niet direct als de uitgesproken favoriet. “Als ik een gokker zou zijn, had ik mijn geld waarschijnlijk op Max gezet”, aldus Montoya. “Ik denk dat de crash invloed heeft op Charles, tenzij het team hem verteld heeft dat hij moet blijven pushen en zich geen zorgen moet maken. In dat geval kan hij de race nog altijd winnen. Maar ik zou mijn geld deze week op Max zetten, vooral door het weer in Miami.”