Montoya waarschuwt Norris: "Moet agressiever rijden"

Op het circuit van Monza liet polesitter Lando Norris zich verrassen door een inhaalactie van teamgenoot Oscar Piastri in de Variante della Roggia. Daardoor viel Norris terug tot de derde plaats, aangezien de actie van Piastri de deur opende voor Charles Leclerc. Norris zou uiteindelijk ook als derde over de finish komen, waardoor hij nog altijd punten inliep op titelrivaal Max Verstappen - maar minder dan op papier mogelijk was geweest. Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt daarom dat Norris 'wat agressiever' moet zijn, wil hij dit jaar nog aanspraak maken op de titel. "Want Oscar stelt duidelijke normen in dit opzicht, hij valt heel agressief aan", merkt Montoya in gesprek met AS Colombia op.

De Grand Prix van Italië heeft ook de discussie aangewakkerd rondom teamorders en of McLaren daar toch aan moet geloven. In Hongarije moest Norris immers de leiding weer afstaan aan Piastri, die voor de pitstop van Norris aan de leiding ging. Door die opdracht vanaf de pitmuur liep Norris ook weer kostbare punten mis in de jacht op Verstappen, die nog een voorsprong van 62 punten verdedigt met acht races en drie sprintraces te gaan. "Ik weet zeker dat het team erover zal praten en zal kijken of ze teamorders moeten geven", zegt Montoya. "De waarheid is dat dit nodig is als ze de wereldtitel willen winnen met Lando. En het is belangrijk dat dit gebeurt voordat Red Bull Racing weer beter wordt."

In de strijd op Monza speelden bij McLaren de 'papaya rules' een belangrijke rol. Achteraf gezien bleek dat een bericht vanuit het team te zijn geweest die het beide coureurs toeliet om met elkaar te strijden, mits dat zonder schade en incidenten zou zijn. "Piastri heeft geprofiteerd van die 'papaya rules' omdat hij wist dat Lando niet de strijd met hem aankon en hij wist dat Lando voor de titel strijdt en dus kwetsbaar was voor een crash", oordeelt Montoya na een weekend dat volgens hem een beeld heeft gegeven van wat de Formule 1 dit jaar nog kan verwachten. "Het is duidelijk dat Red Bull problemen heeft. Het interessante is wat Checo zei", doelt de Colombiaan op de uitspraak van Sergio Pérez, die stelde dat Verstappen nu in hetzelfde schuitje zit als hij.