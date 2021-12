Sergio Perez hielp Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen door op een cruciaal moment in de Grand Prix van Abu Dhabi Lewis Hamilton op te houden. Nadat de Brit uiteindelijk voorbij stak aan Perez, meldde Verstappen op de radio: "Checo is a legend". Ook na de wedstrijd werd de Mexicaan geprezen om zijn optreden. Volgens Montoya is het perspectief op tweede coureurs veranderd.

"Het is grappig dat mensen het prachtig vinden dat Checo Verstappen zo goed hielp. Als de tweede coureur dit twintig jaar geleden deed, werd hij kapotgemaakt", aldus Montoya in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Als Rubens [Barrichello] Michael [Schumacher] hielp, dan zei iedereen: 'waarom help je hem? Je gaf een zege of positie weg'. In die tijd werd er een enorm drama van gemaakt. Tegenwoordig wordt gezegd: 'wat goed dat hij in de weg reed'. Dat is een ander perspectief."

Raceleider Rubens Barrichello laat Michael Schumacher bij de finish voorbij en wordt tweede in Oostenrijk. Foto door: Motorsport Images

De voormalig McLaren- en Williams-coureur kan niet precies aangeven waarom dat in de loop van de tijd is veranderd. "Het is erg gek. Checo hielp Verstappen. Stel dat je een Hamilton-fan bent of gewoon een neutrale kijker, dan denk je vooral: 'waar bemoei jij je mee. Er moet geracet worden, maar niet op een manier waarmee je in de weg rijdt'. Hamilton wist ook dat een eventuele crash werd afgedaan als race-incident. Daar hielden ze rekening mee", besluit Montoya.

Montoya is een voormalig Formule 1-coureur en reed voor Williams en McLaren. De Colombiaan verscheen 94 keer aan de start van een Grand Prix. Dat zou één meer moeten zijn, maar tijdens het Michelin-debacle op Indianapolis in 2005 dook de coureur tijdens de formatieronde de pits in. In totaal wist hij zeven Formule 1-wedstrijden te winnen, dertien pole-positions te behalen en in totaal dertig keer het podium te bezoeken. Montoya stond bekend als een agressieve Formule 1-rijder, die geregeld in de clinch lag met zevenvoudig wereldkampioen Schumacher. Halverwege 2006 verliet Montoya de koningsklasse en vertrok hij naar de Verenigde Staten.