"Mercedes moet Bottas duidelijkheid bieden", vindt Montoya

Mercedes-coureur Valtteri Bottas is al het hele seizoen aan het kwakkelen. Waar de hij in voorgaande seizoenen steevast prima uit de startblokken schoot, kon hij dit jaar nog niet overtuigen. Na zeven races staat de teller van de Fin op drie podiums en een vijfde plaats in het kampioenschap. Tekenend voor zijn vorm, was de scheldkanonnade afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Frankrijk.

Die openlijke uitval naar zijn team en de magere resultaten zullen Bottas weinig helpen bij een eventuele verlenging van zijn contract bij Mercedes. Die overeenkomst loopt aan het einde van het seizoen af en de coureur uit Nastola moet voor zijn zitje concurreren met Mercedes-junior George Russell, die de afgelopen drie seizoenen voor Williams heeft gereden.

Mercedes heeft duidelijk gemaakt dat het geen overhaaste beslissing zal nemen over de line-up voor 2022, maar oud-F1-coureur en tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Juan Pablo Montoya vindt dat een slechte zet. De Colombiaan is van mening dat een snelle beslissing de relatie zou verbeteren en de druk op de Fin zou verlichten. “Ik denk dat als ze naar hem toegaan en tegen hem zeggen: ‘je ligt eruit’, dat het dan een stuk beter zou worden”, aldus Montoya in een exclusief gesprek met Motorsport TV Live. “Wat ze [Mercedes] ook besluiten, ze moeten het snel doen. Want op dit moment zit hij in een hele slechte situatie waarin ze hem niet zeggen ‘ja of nee’, maar ‘blijf gewoon je werk doen, en als je je werk goed doet, krijg je misschien een stoeltje.’ Dat is de slechtste situatie om in te zitten, want je wilt zo snel mogelijk rijden, maar je wilt ook geen fouten maken.”

"Die combinatie is verschrikkelijk, want de kans dat hij het week na week blijft verprutsen, wordt groter, en als het niet goed gaat, dan is de relatie met het team ook niet best”, vervolgt Montoya. “Hoe dan ook, of ze zich nu aan hem verbinden of niet, ik denk dat de druk dan wel zal ophouden.”

Het lijkt er overigens sterk op dat Bottas bij Mercedes op weg is naar de uitgang: Russell loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract bij Williams en lijkt de ideale keuze voor de langetermijntoekomst van Mercedes. Vorig jaar viel hij vanwege de coronabesmetting van Lewis Hamilton al in bij de zilverpijlen. Hij was direct sneller dan Bottas, maar dat zegt weinig, vindt Montoya. “We zullen zien wat er gebeurt als Russell het op moet nemen tegen Lewis. Misschien ziet hij er in de trainingen heel goed uit, zoals Bottas, en gaat hij de race in, en verslaat Lewis hem met 20-30 seconden. Hoe Russells hoofd daarop reageert en hoe hij dat kan overwinnen, dat wordt de sleutel tot succes.”

