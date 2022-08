Montoya verwacht dat upgrades Mercedes WK kunnen beïnvloeden

In de eerste seizoenshelft kon Mercedes het tempo van Red Bull en Ferrari niet volgen. Het team uit Stuttgart had veel last van porpoising, waardoor Lewis Hamilton en George Russell niet in staat waren om voor overwinningen te vechten. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië kwam Lewis Hamilton zelfs niet door het eerste segment heen. Ook in Imola en Baku hadden de Silberpfeilen het lastig met het aerodynamische fenomeen dat veroorzaakt wordt door de nieuwe regels van dit seizoen. Het ontwikkelen van de W13 werd steeds lastiger omdat niet duidelijk was waar het probleem precies ontstond.

Maar het tij lijkt de laatste races te keren. De mannen van Mercedes zijn steeds vaker op het podium te vinden. In de laatste twee races voor de zomerstop werden zelfs dubbele podiumfinishes behaald. Na de pauze zou Mercedes weer met een grote upgrade komen. Juan Pablo Montoya denkt dat de titelstrijd er een stuk spannender van kan worden, zo vertelt hij aan Vegasinsider.com. “In plaats van naar andere teams te kijken lijkt Mercedes puur met zichzelf bezig te zijn, en dat is sterk van ze. Het kan alle kanten op. Als Ferrari sterker wordt en Mercedes ook met Red Bull kan vechten, is dit slecht voor Red Bull en Verstappen. Maar als Mercedes tussen Ferrari en Red Bull in komt kan Verstappen juist meer punten pakken en naar de titel cruisen.”

De Colombiaan wil niet te hard van stapel lopen met voorspellingen. “Er is nog een half seizoen te gaan. Coureurs kunnen fouten maken en races kunnen onverwacht lopen, zoals in Hongarije. De komende races worden erg interessant. Persoonlijk denk ik dat iedereen met upgrades blijft komen. Mercedes zal sterker worden, en de rest van het veld zal redelijk constant blijven. Alle teams begrijpen het pakket steeds beter en maken de wagens comfortabeler. De ontwikkelingen van de teams lijken op elkaar, alleen Mercedes zal er bovenuit steken.”

