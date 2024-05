Sinds de Grand Prix van Miami is het strafpuntensysteem van de Formule 1 een hot topic. Kevin Magnussen liep in Florida tegen een reeks strafpunten aan, waardoor hij er sinds de seizoensstart tien heeft verzameld. Bij twaalf strafpunten volgt een schorsing en dus moet de Haas F1-coureur de komende tien maanden op zijn tellen passen. Als Magnussen een schorsing oploopt, wordt hij de eerste coureur sinds de introductie van strafpunten in 2014 die ook daadwerkelijk geschorst wordt. Maar als het huidige systeem al kort na de eeuwwisseling gebruikt zou worden, was dat mogelijk anders geweest. "Dan zou ik waarschijnlijk iedere vijf races geschorst worden", stelt Juan Pablo Montoya in Imola in gesprek met Motorsport.com.

De voormalig Formule 1-coureur en tweevoudig Indy 500-winnaar begrijpt het idee achter het strafpuntensysteem, maar vindt het wat zwaar om coureurs te bestraffen met een schorsing. "Het is anders als ze geblesseerd raken en een race missen, maar het is heel hard om een coureur in zo'n positie te brengen", vervolgt Montoya. "Ik begrijp dat de stewards en de FIA voor nette races willen zorgen en dat doen ze goed, maar persoonlijk denk ik dat er andere manieren zijn om coureurs te straffen. Iedereen heeft het over Kevin en wat hij heeft gedaan, maar in zekere zin hield hij het interessant. Als hij te ver ging en een tik op de vingers verdiende, laat hem dan enkele races achteraan starten of zoiets. Het puntensysteem is goed, maar de straf is te zwaar."

Montoya kan zich ook niet helemaal vinden in de vergrijpen die tegenwoordig tot strafpunten leiden. Zo is Magnussen meermaals tegen strafpunten opgelopen omdat hij met vier wielen buiten de baan reed. Als het aan de voormalig Williams- en McLaren-coureur ligt, wordt alleen gevaarlijk rijgedrag bestraft met punten op de superlicentie. "Zeker. Het ding is dat track limits geen probleem zouden moeten zijn en dat beginnen ze aan te pakken met wat grind. Ze zullen echter beseffen dat ze te ver zijn gegaan en dat de auto misschien helemaal op de kerbs kan rijden", stelt Montoya. "Het is altijd een grijs gebied, maar ik denk dat F1 en de FIA goed bezig zijn om het uit te zoeken en te verbeteren. Ik denk niet dat ze verwacht hadden dat iemand zo dicht op een schorsing zou zitten, maar we zullen zien hoe ze ermee omgaan."