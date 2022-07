Montoya: “Kan Perez echt in het hoofd van Verstappen kruipen?”

Max Verstappen wenst zich een auto die vooral aan de voorkant precies doet wat hij wil en op dat vlak heeft Red Bull hem dit seizoen niet helemaal tevreden kunnen stellen. De Nederlander heeft de controle in het kampioenschap met een voorsprong van 46 punten, maar Sergio Perez heeft dit seizoen in Monaco al gewonnen en het verschil is minder groot dan aanvankelijk gedacht.

“Het is best interessant”, zegt Montoya in gesprek met Vegas Insider. “De grote vraag is of Checo het nog een paar races kan volhouden. Kan hij echt in het hoofd van Max kruipen? Volgens mij is Checo de eerste waarbij Max denkt: ‘Wacht even, hij heeft me verslagen in de kwalificatie, hij ging naar Monaco en daar gaven ze hem de strategie om de race te winnen, waarom?’ Je kunt zien dat Jos [Verstappen] ook denkt dat ze dit niet goed gedaan hebben omdat ze zijn zoon niet aan de zege geholpen hebben. Dat vind ik dus heel goed. Het is cool om Red Bull zo te zien en het is ook goed voor Checo.”

Gaat de dynamiek veranderen bij Red Bull?

De ontwikkeling die Red Bull gaat doorvoeren op de wagen is een belangrijk antwoord op de vragen die Montoya heeft. Voorlopig heeft Perez de auto beter onder controle, maar het team zal Verstappen toch ook tevreden moeten stellen. “Ik denk dat Checo op de een of andere manier gewoon thuis is in deze auto. Hij is comfortabel, dat heeft Max nog niet echt. Het wordt de komende races interessant om te zien of ze proberen de auto naar de zin van Max te maken of dat ze op deze voet doorgaan en daarmee Checo in het zadel helpen. Degene die zich het beste voelt in de wagen, die gaat ook het beste presteren. De laatste paar auto’s van Red Bull zijn echt voor Max gebouwd. Als hij zijn stijl niet kan gebruiken, dan is de wagen ook niet zo goed. Gaat de dynamiek veranderen bij Red Bull?”

“Wel als ze Ferrari blijven verslaan”, geeft Montoya antwoord op zijn eigen vraag. “Als ze op Silverstone aan de leiding rijden en Checo zit voor Max terwijl ze eerste en tweede liggen, dan vinden ze het prima om het zo te laten. Dan pakken ze meer voorsprong en dan hoeven ze het ook niet te doen. Wat ze in Barcelona gedaan hebben was een goede zet. Ferrari had de bovenhand, maar ze hebben de kans gegeven om maximaal te scoren. Ze weten bij Red Bull ook dat Max het hele seizoen blijft scoren. Ze gingen naar Monaco waar Checo juist goed presteerde, hij verdiende de overwinning en die kreeg hij ook. Dat was echt belangrijk.”

In deze fase van het seizoen is het voor Red Bull vooral zaak om te maximaliseren en Ferrari op een grotere achterstand te rijden. “Iedereen vraagt zich af of ze zich daar nu al aan moeten branden als ze 1-2 rijden op Silverstone en Max zich via de radio meldt: ‘Ik ben een stuk sneller, laat me voor gaan’. Ik weet niet of het zover gaat komen. Kan het team dat op dit moment gebruiken? Nee. Ze zitten in een positie dat ze het qua strategie veel beter doen dan anderen.”