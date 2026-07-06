Montoya pleit voor wijziging van F1-regels na straf Kimi Antonelli

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft opgeroepen tot een heroverweging van de tracklimits-regel nadat Mercedes' Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië werd bestraft.

De Italiaanse coureur lag op koers om Ferrari's Charles Leclerc uit te dagen voor de zege op Silverstone voordat zijn auto in de slotfase een defect aan het linker wielscherm opliep. Het daaruit voortvloeiende verlies aan aerodynamische belasting bracht het tempo van de kampioenschapsleider ernstig in gevaar, waardoor hij moest pitten en de auto naar de finish moest worstelen in een poging nog zoveel mogelijk punten te redden.

Terwijl de Mercedes-coureur moeite had om zijn beschadigde auto binnen de witte lijnen te houden, verzamelde hij meerdere tracklimits-overtredingen. Dit resulteerde in een tijdstraf van vijf seconden, wat een desastreuze race voor Antonelli nog erger maakte.

In de uitzending na de race van F1 TV betoogde Montoya dat een coureur alleen een tracklimits-straf zou moeten krijgen als hij voordeel behaalt, en gespaard zou moeten blijven als de overtredingen het gevolg zijn van een probleem met de auto.

"Iets wat een heel goed punt van Mercedes is, is dat ze naar de tracklimits moeten kijken, want als je een tracklimit maakt en je daadwerkelijk tijd verliest door wijd te gaan, zou dat eigenlijk niet als tracklimit moeten tellen," legde de Colombiaan uit.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Er zou een regel moeten zijn die zegt dat als je de baan verlaat en je een voordeel behaalt, het als tracklimit moet tellen. Maar als je auto het begeeft en je uiteindelijk straffen krijgt omdat je auto het begaf, zou het eigenlijk geen straf moeten zijn."

Mercedes-teambaas Toto Wolff ging na de race in gesprek met Motorsport en andere media in op de straf van zijn coureur.

"Ik denk dat het voor de FIA zeker altijd moeilijk te beoordelen is. Is de auto zo beschadigd dat hij eigenlijk naar binnen zou moeten komen? In dit geval denk ik dat de auto in orde was. Het was alleen één aspect waardoor hij echt moeilijk instuurde. Dus ik hoop dat ze die situatie accepteren, maar ik weet niet wat de uitkomst zal zijn."