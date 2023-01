Op 5 maart gaat in Bahrein een nieuw Formule 1-seizoen van start. Tot die tijd moeten we ons vermaken met de teampresentaties, waarvan de eersten volgende week plaatsvinden, en een driedaagse test, die een week voor de seizoensouverture gehouden wordt in Bahrein. En we kunnen nog ruim een maand naar hartelust speculeren over wat er dit jaar allemaal in de koningsklasse van de autosport gaat gebeuren. Krijgt Max Verstappen na een dominant seizoen dit jaar meer tegenstand van Ferrari en Mercedes? En hoe gaat Nyck de Vries het doen bij AlphaTauri? Motorsport.com belde met voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya, wiens zoon Sebastian recentelijk is opgenomen in het Red Bull Junior Team, voor een blik in de welbekende glazen bol.

Hoe schat je de kansen van Max Verstappen en Red Bull in?

“Ik zou zeggen dat die behoorlijk goed zijn. Volgens mij zit Max mentaal gezien in een zeer goede situatie. Hij weet dat hij iedereen kan verslaan. Als je dan ook weer over een auto beschikt waarmee je kunt winnen, dan ziet het er gunstig voor je uit. Dan zal hij de klus ook zeker weer klaren. Vorig jaar heeft Max wel een tandje moeten bijzetten doordat de auto hem aanvankelijk niet zo goed lag. Maar als je kijkt naar hoe Checo het aan het begin van het seizoen deed, dan heeft Max gedurende het jaar een enorme stap gemaakt. Max moest echt zijn beste beentje voorzetten, maar dat deed hij en dat was cool om te zien.”

“In hoeverre Red Bull last gaat hebben van de straf die ze hebben gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021? Ik heb geen idee. Ze moesten een boete van 7 miljoen dollar betalen en kunnen twaalf maanden lang tien procent minder tijd steken in het testen van aerodynamica. Ze doen tegenwoordig natuurlijk heel veel met computersimulaties, maar welke impact de testreductie precies zal hebben op de performance van het team, zou ik echt niet weten.”

Wat kan Frederic Vasseur voor elkaar krijgen bij Ferrari?

“Een van de lastige dingen aan Ferrari is, is dat niemand zich daar zeker voelt van zijn werk. Iedereen lijkt te wachten op het moment dat je iets verkeerd doet, zodat je ontslagen kan worden. Dat is in elk geval de indruk die ik als buitenstaander heb van de situatie daar. Als je naar Toto Wolff kijkt, dan weet je dat hij nergens naartoe gaat. Als je naar Christian Horner en Helmut Marko kijkt, dan weet je dat ze blijven zitten waar ze zitten. Maar als het om de teambaas van Ferrari gaat, is het steeds maar weer de vraag hoelang die persoon het volhoudt.”

“Ik dacht eigenlijk dat ze Jean Todt op de positie van teambaas gingen zetten. Dat zou mijn keuze zijn geweest. Ik weet niet of hij het had willen doen hoor, maar hij heeft in het verleden in elk geval laten zien dat hij de boel daar op de rit kan krijgen. En iedereen heeft zoveel respect voor hem dat ze hem niet zullen naaien. Bovendien is hij iemand die die baan niet per se nodig heeft. En als je een baan niet per se nodig hebt, en het je ook niet veel kan schelen als je het kwijt zou raken, dan heb je volgens mij meer ballen om de juiste beslissingen te nemen.”

“Ik hoop echter dat Ferrari het goed gaat doen. Het was wel een beetje een verrassing vorig jaar, dat ze aan het begin zo’n sterke auto hadden, maar daar vervolgens niet optimaal gebruik van maakten. Op een bepaald moment zeiden ze: ‘Oh, maar we kunnen de komende tien races nog wel winnen’. Maar ze wonnen er geen één meer.”

Mocht Ferrari de betrouwbaarheid van de auto, de strategische kant en de pitstops op orde krijgen, is Charles Leclerc dan in staat om Max Verstappen te verslaan?

“Ik denk niet dat Charles op hetzelfde niveau zit. Charles is volgens mij een zeer goede rijder, maar Max heeft meer ervaring. Max heeft daarnaast meer races gewonnen en al een paar kampioenschappen op zijn naam staan, waardoor er veel minder druk op staat. Dat maakt het voor Max een stuk gemakkelijker om wereldkampioen te worden dan voor Charles, die nog voor zijn eerste titel opgaat.”

“Om eerlijk te zijn denk ik dat Carlos Sainz het ook uitstekend kan gaan doen, als hij een goed gevoel heeft in de auto. Als je kijkt naar het laatste jaar met de oude auto’s, dan zat Carlos met grote regelmaat voor Charles. Het hangt dus in grote mate af van hoe comfortabel een coureur zich in de wagen voelt. Zo zat Max begin vorig seizoen niet helemaal comfortabel in de auto, maar kon Checo er wel goed mee overweg. Checo was toen een paar keer sneller dan Max, maar is hij ook een betere coureur dan Max? Niet echt, als ik eerlijk ben. Hij is een zeer goede rijder, maar hij zit niet op het niveau van Max. Het was alleen dat hij een auto had die hem goed lag, en Max wat minder goed.”

Tekst loopt door onder de foto

Wat kan Charles Leclerc als Ferrari de boel op orde heeft? Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“En dat is waar het team om de hoek komt kijken. Red Bull weet precies wat Max nodig heeft en hoe ze de auto beter kunnen maken voor hem. En dat is wat ik zo tof vind. Red Bull is altijd heel goed geweest in het boeken van progressie met een auto. Ze weten hoe ze een wagen moeten ontwikkelen. Net als Mercedes. Als je kijkt hoe die twee teams hun auto’s kunnen ontwikkelen en dat vergelijkt met de rest van de grid, dan zitten ze echt op een ander niveau. Vorig jaar had Ferrari duidelijk de snelste auto aan het begin van het seizoen. Maar gedurende het jaar vinden zij drie tienden en Red Bull en Mercedes een seconde. Mercedes zat richting het einde van het seizoen waarschijnlijk dichter bij Ferrari dan Ferrari bij Max en Red Bull.”

Over Mercedes gesproken: zie je ze de lijn van de tweede seizoenshelft van 2022 doortrekken in 2023?

“Absoluut. Als ik Red Bull was, zou ik meer kijken naar waar Mercedes mee gaat komen dan naar waar Ferrari mee op de proppen komt. Want als ik naar de pitstops en strategieën van Ferrari kijk, dan heb ik echt zoiets van: ‘Wie neemt in hemelsnaam deze beslissingen?’ Het doet me pijn om dat te zeggen, want ik weet hoe moeilijk het is om onder hoogspanning besluiten te nemen. Maar als degene die over de strategie gaat niet de juiste calls maakt, dan moet je op een gegeven moment zeggen: ‘We moeten iemand anders nemen.’ Toch? En als degene die verantwoordelijk is voor de strategie wel de juiste persoon is, dan moet diegene beter worden ondersteund in zijn werk. Er moet in elk geval wat gebeuren, want er worden te veel fouten gemaakt.”

“Weet je wat ook het probleem is? Red Bull is strategisch zo goed dat vergeleken met hen alle anderen er dom uitzien. Niet dat de anderen niet weten waar ze mee bezig zijn, het is gewoon dat Red Bull veel en veel beter is in het bepalen van de juiste strategie en het succesvol ten uitvoer brengen van die strategie. En mocht het een keer gebeuren dat ze een verkeerde beslissing nemen, dan weten ze het nog zo te spelen dat het alsnog goed voor ze uitpakt. En als de anderen een goede beslissing nemen, dan nemen zij een nog betere. Dus ja, hoe ga je dat verslaan?”

Lewis Hamilton eindigde vorig jaar onder George Russell in het kampioenschap. Verwacht je dat Hamilton er dit jaar weer staat en voor zijn jongere kompaan zit?

“Ja, want vorig jaar lag het ook voor een groot deel aan de problemen die Mercedes met de auto had. En Lewis is een coureur die als er een kans is om te schitteren, hij die kans met beide handen aanpakt. Maar als hij vijfde ligt en weet dat er niet meer in zit dan dat, dan zal je hem niet meer zien rijden alsof zijn leven ervan afhangt. Dan doet hij gewoon wat nodig is om die vijfde plek veilig te stellen. Maar aan de andere kant van de garage heb je met George een jonge rijder die er elke race vol voor gaat en zich elke keer wil bewijzen. Ik verwacht echter dat als Mercedes weer een winnende auto heeft, we een andere Lewis gaan zien.”

Hoe denk je dat Nyck de Vries het gaan doen bij AlphaTauri?

“Hij heeft het vorig jaar erg goed gedaan bij zijn invalbeurt in Monza. Ja, hij is een rookie, maar hij is ouder, wijzer en meer ervaren dan de meeste andere coureurs die nieuw in de Formule 1 komen. En voor een debutant heeft hij al de nodige meters gemaakt met een F1-auto. Die dingen zullen zijn leven een stuk gemakkelijker maken. Yuki maakte de voorbije twee seizoenen nog wel eens een fout, dus ik denk dat er een kans voor Nyck ligt om iets moois te laten zien.”

“Of Nyck in zijn eerste jaar beter zal presteren dan Yuki? Ik denk dat aan het begin van het seizoen, en dan met name op de banen waar Nyck nog niet gereden heeft zoals Melbourne en Saudi-Arabië, Yuki nog de boventoon zal voeren. Maar zodra we naar Europa gaan en er gereden wordt op circuits die Nyck al kent, zullen ze dicht bij elkaar zitten en zal het interessant zijn om te zien wat Nyck in zijn mars heeft. Soms is het zo dat als je geen druk voelt, je heel goed presteert, maar zodra je druk gaat voelen, je het moeilijk begint te krijgen. Maar volgens mij is Nyck volwassen genoeg én gepokt en gemazeld genoeg dat hij daar goed mee om kan gaan.”

Nyck de Vries bereidt zich voor op zijn eerste volledige F1-seizoen. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images