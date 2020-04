Vandaag 19 jaar geleden: Brutale Montoya geeft visitekaartje af

Juan Pablo Montoya komt als gelauwerd coureur de Formule 1 binnen. De destijds 25-jarige Colombiaan heeft al het Amerikaanse CART-kampioenschap op zijn naam geschreven en in 2000 is hij winnaar geworden van de Indianapolis 500. Nog datzelfde weekend kondigt BMW-Williams hem aan als nieuwe coureur voor het seizoen 2001. Hij wordt bij het team uit Grove opvolger van Jenson Button die naar Benetton-Renault verkast.

Hoewel Montoya dus niet zo maar een groentje is, ziet het er aanvankelijk anders uit: twee achtereenvolgende uitvalbeurten in Australië en Maleisië zijn nou niet echt het visitekaartje dat Montoya wil afgeven. Alles verandert echter in Brazilië, de derde race van het seizoen.

De Colombiaan vertrekt die race op Interlagos vanaf P4, maar ligt mede doordat Mika Hakkinen bij de start niet van de lijn komt, al na één ronde op de tweede plaats achter Michael Schumacher. De situatie met Hakkinen zorgt echter voor een safety car en een herstart. Bij die herstart gaat de Colombiaan in de Senna S-bocht brutaal aan Schumacher voorbij. Ronden lang weet Montoya de leiding te behouden tot het uiteindelijk in de 38ste ronde misgaat.

Montoya heeft een comfortabele voorsprong op de rest van het veld en lijkt in zijn derde Grand Prix op weg naar zijn eerste zege, maar dat is buiten Jos Verstappen gerekend. De Nederlander rijdt op een negende plaats als hij in Bocht 4 door Montoya wordt gelapt. Als de Zuid-Amerikaan bij de volgende bocht echter zijn rem aantikt – iets te abrupt aldus Verstappen – knalt de Nederlander vol in de versnellingsbak van de Williams. Einde race voor Monotya sportief is en na afloop zegt: “Ik ben erg teleurgesteld omdat het één van de beste dagen van mijn leven leek te worden. Helaas pakte het anders uit.”

Het incident leidt er wel toe dat Williams een race later op Imola met de boodschap ‘Keep your distance!’ op de achtervleugel rijdt. Geen 1 april-grap.